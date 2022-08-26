Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz!

Geçtiğimiz Nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında dün Gülşen gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülşen, ifadesi ardından savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe Gülşen 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı.KARARA İTİRAZ ETTİGülşen'in avukatı Emek Emre, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek ünlü şarkıcının tutukluluğuna itiraz etti. Sunulan itiraz dilekçesi ardından, Gülşen'in itirazı değerlendirilmek üzere dosya İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.İTİRAZ DİLEKÇESİ ORTAYA ÇIKTIAvukat Emek Emre tutukluluğa itiraz dilekçesini İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine sundu. İtiraz dilekçesinde 'Gülşen aynı zamanda ülkemizi uluslararası kültür sanat platformunda başarılı olarak temsil etmektedir. Müvekkil evli ve bir çocuk annesi olarak bir taraftan evladına, aynı zamanda müvekkil gibi kıymetli bir sanatçı olan eşine, diğer taraftan sorumlu sanatçı kişiliği ile mesleğine ve topluma karşı görev ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmektedir. Ülkesine, milletine sevdalısıyla bilinen müvekkil bugüne kadar toplumun tüm kesimlerine sevgi, saygı ve hoşgörü ile yaklaşmış, suç kastı ve suç teşkil eden eylemleri olmamıştır' dendi.''BİR ANLIK REFLEKSLE''Dilekçede Gülşen'in 30 Nisan'da Ataşehir'de biletli ve halka açık olmayan özel bir mekanda gerçekleşen konser sırasında suça konu sözleri, önceden planlanmadan, herhangi bir suç kastı taşımadan, bir müzisyen arkadaşıyla sahnede şakalaşırken ve sadece arkadaşına yönelik bir anlık reflekse sarf ettiği belirtildi.'SAYISIZ TEHDİT ALIYOR'Emek Emre, 'Müvekkil kısa bir süre içerisinde nefret objesi haline getirilmiştir. Müvekkil, üzerine atılı suçun faali değil, mağduru haline gelmiştir. Müvekkil alenen halkın, kin ve nefretine maruz bırakılmış, sayısız tehdit ve hakaretin mağduru olmuştur' dedi.'İMAM' LAKAPLI EKİP ARKADAŞIN KARŞI SÖYLENEN BİR SÖZDilekçede suça konu sözlerin söylenmesi Gülşen'in beyanlarına göre şöyle anlatıldı; 'Uzun yıllardan beri birlikte çalıştıkları için aralarında oluşan samimiyet gereği tüm ekipte herkesin bir lakabı oluşmuştur. Konserde müvekkil, şarkı arasında ekibine hitaben 'beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın' dediği sırada ekipteki arkadaşlarından 'seni imam taşısın' şeklinde cevap alınca, anlık bir refleksle soruşturmaya konu sözleri, sadece ve sadece 'imam' lakaplı arkadaşına karşı ve hiç bir suretle suç işleme kastı olmadan sarf etmiştir. Müvekkille, sahne arkadaşı arasında konser sırasında meydana gelen iş bu şakalaşmanın muhatabı hiç bir şekilde basın yada konsere katılan halk olmadığı halde, bu şakalaşmanın başı ve sonu kesilerek medyaya düşmüştür. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu müvekkil hakkında re'sen soruşturma başlatmıştır.'TAHLİYESİNİ TALEP ETTİGülşen'in kaçma şüphesinin olmadığının belirtildiği dilekçede, 'Kamuya mal olmuş bir sanatçı olarak, ailesiyle birlikte sabit ikametgahında yaşamakta olup vatandaşlık görevlerini eksiksiz yerine getiren bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Müvekkilin kaçma şüphesi olmadığı somut olayda da ortaya çıkmıştır. Evinden mevcutlu alındığı günün evvelindeki akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının re'sen soruşturma başlattığı ve hatta mevcutlu olarak ifadeye çağırıldığı tüm medyaya yansımış olup müvekkil konser verdiği Çeşme'den kalkarak evine gelmiş ve savcılık makamının kendisini davet etmesini beklemiştir. Kaldı ki müvekkil, Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda 'Bana ihtiyacı olan 5 yaşında çocuğum var. Tutuksuz yargılanmak istiyorum, bana ihtiyaç duyulan her an gelebilirim.' İfadeleriyle başta bir anne olarak kaçma şüphesi olamayacağını açıklıkla ifade etmiştir' dendi. Avukat Emek Emre tutuklama kararına karşı itirazlarının kabulü ile tutuklama kararının kaldırılarak Gülşen'in tahliyesine karar verilmesini talep etti.