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PKK örgütten kaçmak isteyenlerin fişini çekiyor: Kanlı infazlara ajan perdelemesi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 Ocak'tan bu yana 74 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Çözülmeleri engellemek isteyen PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin talimatıyla, Suriye'nin kuzeyinde güvenlik güçlerine teslim olmak isteyen 3 teröristin infaz edildiği ortaya çıktı. Terör örgütünün, bu infazları perdelemek için ise öldürülen teröristleri "ajanlık yapmak"la suçladığı tespit edildi.

PKK örgütten kaçmak isteyenlerin fişini çekiyor: Kanlı infazlara ajan perdelemesi
Ekleme: 26.08.2022 - 12:46 Güncelleme: 26.08.2022 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
PKK örgütten kaçmak isteyenlerin fişini çekiyor: Kanlı infazlara ajan perdelemesi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 Ocak’tan bu yana 74 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'DA ÇÖZÜLME PANİĞİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yerli ve milli İHA/SİHA/İKU'lar kullanılarak yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlar sonucu birçok sözde üst düzey mensubunu kaybeden terör örgütünde çözülmeler artıyor.

Çözülmeleri ve örgüt mensuplarının aileleriyle müzahir kesimlerden gerçekleri gizlemeye çalışan terör örgütü mensupları, sözde üst yönetimin talimatıyla infazlara başladı.

ÜÇ TERÖRİSTİ İNFAZ ETTİLER

Bu kapsamda, Suriye'nin Derik bölgesinde PKK/PYD-YPG içerisinde faaliyet gösteren teröristler Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak'ın örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmak istedikleri için infaz edildiği ortaya çıktı.

AJAN SUÇLAMASI

Terör örgütünün, bu infazları perdelemek için ise öldürülen teröristleri "ajanlık yapmak"la suçladığı tespit edildi.
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