PKK’dan kaçan terörist Yunanistan’ın Lavrion kampını doğruladı: Sevk karargahı

Yunanistan'da PKK'lıların kaldığı Lavrion kampıyla ilgili itiraflar, hem kampın varlığını sürekli inkar eden Yunanların, hem de AB'nin maskesini düşürdü.Kampın aktif olarak kullanıldığı, 10 gün önce PKK/KCK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan 'Rojhat Amed' kod adlı S.D.'nin verdiği ifadelerle ortayakonuldu. Terör yuvasının faaliyetleri, 'mülteci kampı' adı altında gizleniyor. Lavrion'da eğitim alan PKK'lı terörist, kampla ilgili dikkat çeken bilgiler verdi.Avrupa'dan arkadaşının etkisiyle Yunanistan'daki Lavrion kampına katıldığını söyleyen S.D., kampın 'Avrupa sevk karargahı' olarak kullanıldığını belirtti.PKK'ya katılmak için Avrupa ülkelerinden gelen kişilerin 6 ay burada eğitim aldığını, eğitim veren elebaşlarının 3 ayda bir değiştiğini kaydeden S.D., kendisinin de eğitimden sonra verilen uçak biletiyle Irak'a gittiğini bildirdi. S.D., kampta MLKP'li ve DHKP-C'li teröristlerin kaldığını da anlattı.Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, S.D., Lavrion'a ilişkin şunları söyledi: 'İki ana bölümden oluşuyor. Atina içindeki bölümde 80 dairelik iki bina var. Binaların arka kısmı limana birleşik. Kampın kontrolü PKK'lılarda. Tesisin sorumlusu Baran kod adlı PKK'lı terörist. Giderler Avrupa Birliği'ne bağlı kuruluşlar tarafından karşılanıyor. Kampın ikinci bölümü ise yarım saatlik mesafedeki kırsal bölgede konteyner ve çadırlardan oluşuyor. Burada da kadro olarak adlandırılan 2-3 örgüt mensubu faaliyet yürütüyor.'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nda 'PKK'lilerin eğitim aldığı' ve Meriç Nehri'nde bulunan Evros adacığındaki sığınmacıların Türkiye'ye geri itildiği yönündeki açıklamalarına Atina'dan yanıt gelmişti. Atina'nın provokatif ve yalan söylemlerine ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı PKK kamplarında çekilen fotoğraflarla karşılık verdi.Theodorikakos, şu ifadeleri kullanmıştı 'Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Lavrion'la ilgili son dönemdeki açıklamaları provokatif vegerçeklikle hiçbir ilgisi yok. Evros bölgesinde Türkiye'den Yunanistan'a itilen sığınmacılar ile ilgili son dönemde yaşanan olay ise Türkiye'nin göç konusunu araşçsallaştırmayönündeki bir diğer girişimi. Yunanistan demokratik bir ülkedir, uluslararası hukuka tam saygı çerçevesinde kendi sınırlarını korumak konusundaki egemenlik hakkını kullanmaktadır.'İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunan İçişleri Bakanı'na şu karşılığı verdi 'Tahrik etmiyoruz... Bütün dünyanın bildiği gerçeği söylemekten çekinmiyoruz. Yunan Bakanı uyarıyoruz! Terör örgütlerine destek vermeyin, göz yummayın. Bazı fotoğraflar Lavrion hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracaktır.'