  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nevşin Mengü'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e destek! 'Her okulla ilgili espri yapılabilir'

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, imam hatiplilere 'sapık' diyerek hakaret eden şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına itiraz etti. İmam hatiplilerin alınganlık gösterdiğini ve yapılan hakaretin 'espri' olduğunu öne süren Mengü, "Böyle yaşanmaz ki. Espri de yapılır. Her okul mezunu ile ilgili de yapılır. Bu ne yani." ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e destek! 'Her okulla ilgili espri yapılabilir'
Ekleme: 26.08.2022 - 19:43 Güncelleme: 26.08.2022 - 19:44 / Editör: Ozge Selin
Nevşin Mengü'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e destek! 'Her okulla ilgili espri yapılabilir'
Konserinde imam hatip liselilere 'sapık' diyerek hakaret eden şarkıcı Gülşen, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün tutuklandı.

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında Gülşen'in tutuklanmasına itiraz etti.

'HER OKUL MEZUNUYLA İLGİLİ ESPRİ YAPILIR'

'Bu kadar alınganlık olmaz. Galatasaray Liseliler için yapılan espriler de var. Ben TED mezunuyum, TED'liler için yapılan espriler de var.' diyerek imam hatiplilerin alınganlık gösterdiğini ve yapılan hakaretin 'espri' olduğunu iddia eden Mengü, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Hiç ben böyle kendini yerlerden yerlere atıp 'Vay bana öyle mi dedin' diyeni duymadım. Allah aşkına bu da mağdur ola ola... Vay biz mağduruz da bize yan bakıldı da... Böyle yaşanmaz ki. Espri de yapılır. Her okul mezunu ile ilgili de yapılır. Bu ne yani.'
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor!
Bakan Koca'dan TUS açıklaması!
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor...
CHP'den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...
Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor
Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıkmıştı! ABD'den Yunan tacizine kalkan...
Bakan Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
Rekabet Kurulu'na üst üste atamalar... Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs vaka tablosunu paylaştı! Günlük vaka sayısı 11 bin
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!