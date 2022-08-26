Kayseri’de sigara kaçakçısına şok operasyon

Kayseri’de Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, tespit ettikleri bir adrese yaptıkları baskında 100 bin boş 22 bin doldurulmuş makaron ile 100 TAPDK bandrolü ele geçirdi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; tespit edilen bir şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramalarda; 100 bin dal boş makaron, 22 bin dal doldurulmuş makaron, 100 adet sökülmüş bandrol, 2 adet sigara doldurma makinası ve 35 kilo tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.