Kayıp olarak aranıyordu! Uçurumdaki araçta ölü bulundu!

Elbistan ilçesinde yaşayan Hasan Yavuz (27) çarşamba günü, otomobiliyle Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları cep telefonu ve kimlik gibi eşyalarını da yanına almadığı anlaşılan Yavuz'un bulunması için güvenlik güçlerine başvurdu.İlçe merkezi ve karayollarındaki MOBESE kameralarında yapılan incelemede Yavuz'un otomobilinin Ekinözü ilçesi istikametine gittiği tespit edilince, arama çalışmaları bu yönde yoğunlaştırıldı. Arama çalışmaları sırasında güvenlik korucuları, Ambar Mahallesi'nin Geleviz mevkiindeki uçurumda içerisinde bir ölü bir kişinin de olduğu otomobil gördü. Korucuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. 200 metre derinlikteki uçuruma inen sağlık ekipleri, kayalara çarparak hurdaya dönen araçta ölen kişinin Hasan Yavuz olduğunu tespit etti.Yavuz'un cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.