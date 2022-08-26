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Kartal’da şişe fırlatıp ateş açan İranlı şahıs hakkında sınır dışı kararı!

Kartal’da rezidansın balkonunda şişe fırlatan ardından aracıyla seyir halindeyken rastgele ateş açan İranlı şahıs, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Ekleme: 26.08.2022 - 23:17 Güncelleme: 26.08.2022 - 23:25 / Editör: Ozge Selin
Kartal’da şişe fırlatıp ateş açan İranlı şahıs hakkında sınır dışı kararı!Olay geçtiğimiz günlerde Kartal'da bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. İran uyruklu olduğu öğrenilen S.T. isimli şahıs, evinin balkonunda şampanya patlatarak şişesini yola fırlatmış ardından aracıyla seyir halinde olduğu sırada rastgele ateş açmıştı. Yaşanan o anları ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yaşanan olay sonrası çalışma yürüten polis ekipleri S.T. isimli İran uyruklu şahsı ikamet ettiği evde yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. S.T. hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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