İzmir'de sağanak: Dere taştı, yollar göle döndü

Kent genelinde etkili olan sağanak sonrası Yunusemre Deresi ve rögarlar taştı. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, İzmirli sürücüler de zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlerdir İzmir için yağış uyarısı veriyordu…Nitekim 2 gündür yapılan uyarıların ardından kentte beklenen şiddetli yağmur etkili oldu.Sağanak, saat 12.00'den sonra başlarken Karabağlar, Buca ve Konak ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.Yağmur suları nedeniyle yollar göle döndü, rögarlar taştı.Karabağlar'da yağmur suları, Yunusemre Deresi'nde taşkına neden oldu.DHA'nın haberine göre sağanak nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.Yağış nedeniyle Mustafa Keil Bulvarı, Yeşillik Caddesi ve Gazi Bulvarı gibi arterlerde trafikte yoğunluk oldu.İzmir'de yaşanan su baskınları, akıllara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in alt geçitlere astığı afişler geldi. Soyer, kentte bulunan geçitlere "Söz verdik, yaptık. Sel ve taşkınlara son" afişleri asmıştı.