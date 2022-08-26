İstanbul yine felç! Sağanak etkili oldu, araçlar yolda kaldı!

İstanbul'un Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde etkili olan dolu yağışı trafikte olan sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintileri sürücülerin ilerlemesini engelledi.MOTOSİKLETLİ KURYE YOLDA KALDIBaşakşehir 2. Kısım Mahallesi Mercedes Bulvarı Caddesi'nde etkili olan yağış nedeniyle sular yükseldi, araçlar geçmekte zorlandı. Yükselen suyun etkisiyle bir motosikletli kurye yolda kaldı.ESENYURT'TA ARAÇLAR MAHSUR KALDIEsenyurt Pınar Mahallesi'nde su baskınları yaşanırken, yollarda araçlar mahsur kaldı. Başakşehir'de şiddetli dolu yağdı.HAREKET ETMEK İMKANSIZ HALE GELDİBazı bölgelerde ise araçla hareket etmek imkansız hale geldi. Sürücüler dakikalarca yoldaki birikintinin giderilmesini bekledi.YOLLAR GÖLE DÖNDÜEsenyurt Kıraç'ta taşkın nedeniyle rögar kapakları yerinden çıktı. Ana yol sular altında kalırken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Mimsan Sanayi Sitesi civarında ise dolu yağışı etkili oldu. Akçaburgaz Mahallesi'nde yağıştan dolayı su taşkını meydana geldi. Bazı noktalardan ana caddeye akan su, yolu adeta göle çevirdi. Sultangazi Mahmutbey yolunda sağanak etkili olurken, Arnavutköy merkezde de kısa süreli sağanak görüldü.1 ÇOCUK AKINTIYA KAPILDIEsenyurt'ta sağanak yağısın ardından nehre dönen yokuşta, yolun karşısına geçmeye calısan cocuk akıntıya kapıldı. Çevredekı bir kişi, akıntıya kapılan coçuğu koşarak yakaladı.İSTANBUL İÇİN HAVA DURUMU TAHMİNİİstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.