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İstanbul yine felç! Sağanak etkili oldu, araçlar yolda kaldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı hava durumu uyarısı sonrası kentte dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı.

İstanbul yine felç! Sağanak etkili oldu, araçlar yolda kaldı!
Ekleme: 26.08.2022 - 21:18 Güncelleme: 26.08.2022 - 21:21 / Editör: Ozge Selin
İstanbul yine felç! Sağanak etkili oldu, araçlar yolda kaldı!
İstanbul'un Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde etkili olan dolu yağışı trafikte olan sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintileri sürücülerin ilerlemesini engelledi.

MOTOSİKLETLİ KURYE YOLDA KALDI

Başakşehir 2. Kısım Mahallesi Mercedes Bulvarı Caddesi'nde etkili olan yağış nedeniyle sular yükseldi, araçlar geçmekte zorlandı. Yükselen suyun etkisiyle bir motosikletli kurye yolda kaldı.

İstanbul yine felç! Sağanak etkili oldu, araçlar yolda kaldı!

ESENYURT'TA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde su baskınları yaşanırken, yollarda araçlar mahsur kaldı. Başakşehir'de şiddetli dolu yağdı.

HAREKET ETMEK İMKANSIZ HALE GELDİ

Bazı bölgelerde ise araçla hareket etmek imkansız hale geldi. Sürücüler dakikalarca yoldaki birikintinin giderilmesini bekledi.

İstanbul yine felç! Sağanak etkili oldu, araçlar yolda kaldı!

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Esenyurt Kıraç'ta taşkın nedeniyle rögar kapakları yerinden çıktı. Ana yol sular altında kalırken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Mimsan Sanayi Sitesi civarında ise dolu yağışı etkili oldu. Akçaburgaz Mahallesi'nde yağıştan dolayı su taşkını meydana geldi. Bazı noktalardan ana caddeye akan su, yolu adeta göle çevirdi. Sultangazi Mahmutbey yolunda sağanak etkili olurken, Arnavutköy merkezde de kısa süreli sağanak görüldü.

İstanbul yine felç! Sağanak etkili oldu, araçlar yolda kaldı!

1 ÇOCUK AKINTIYA KAPILDI

Esenyurt'ta sağanak yağısın ardından nehre dönen yokuşta, yolun karşısına geçmeye calısan cocuk akıntıya kapıldı. Çevredekı bir kişi, akıntıya kapılan coçuğu koşarak yakaladı.

İSTANBUL İÇİN HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
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