İstanbul'da yine aynı manzara! Sağanak etkili oldu, araçlar yolda kaldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı hava durumu uyarısı sonrası kentte dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı.
İstanbul'un Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde etkili olan dolu yağışı trafikte olan sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintileri sürücülerin ilerlemesini engelledi.