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Beyaz Gazete
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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul'da, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 26.08.2022 - 11:53 Güncelleme: 26.08.2022 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçuna yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 21 zanlı gözaltına alındı.

25 ŞÜPHELİ HAKKINDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Soruşturmalar kapsamında "FETÖ/PDY üyesi olma" suçundan haklarında yakalama emri bulunan 25 şüpheli hakkında çalışma yapıldı.

21 GÖZALTI

Zanlıların evlerinde arama yapıldığı ve bu kapsamda 21 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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