İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
İstanbul'da, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçuna yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 21 zanlı gözaltına alındı.
25 ŞÜPHELİ HAKKINDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Soruşturmalar kapsamında "FETÖ/PDY üyesi olma" suçundan haklarında yakalama emri bulunan 25 şüpheli hakkında çalışma yapıldı.
21 GÖZALTI
Zanlıların evlerinde arama yapıldığı ve bu kapsamda 21 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.