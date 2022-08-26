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İlham Aliyev: Azerbaycan Ordusu Laçın şehrinde konuşlandırıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bugün Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrinde konuşlandırıldı" açıklamasında bulundu.

İlham Aliyev: Azerbaycan Ordusu Laçın şehrinde konuşlandırıldı
Ekleme: 26.08.2022 - 14:04 Güncelleme: 26.08.2022 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
İlham Aliyev: Azerbaycan Ordusu Laçın şehrinde konuşlandırıldı
Aliyev, Twitter hesabından, 'Bugün 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar, Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrinde konuşlandırıldı. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Bu vesileyle tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azerbaycan!' paylaşımında bulundu.

Azerbaycan'da Zabuh ve Sus köylerinin temizlenmesinin ardından Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıl sonra Laçın şehrini kontrol altına aldı. Kentte tekrar Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilen, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı 'Laçın koridoru' diye bilinen güzergahtan hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrıldı ve bu bölge, Bakü yönetiminin kontrolüne geçti.

Azerbaycan'da Zabuh ve Sus köylerinin temizlenmesinin ardından Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıl sonra Laçın şehrini kontrol altına aldı. Kentte tekrar Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı.

SAVAŞ SUÇU, SÖZLEŞME İHLALİ
10 Kasım 2020 bildirisine göre, Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçın şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti. Azerbaycan, 32 kilometrelik bu yolu planlanandan erken tamamladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için yeni yolu kullanacak. Yeni yolun güvenliğini Rus unsurlar sağlayacak.

Laçın ve köyleri 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.
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