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İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

Bodrum'da İbrahim Tatlıses’in de aracının karıştığı kazada yaralanan toplam 8 kişi taburcu olurken tarafların, birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Ekleme: 26.08.2022 - 15:11 Güncelleme: 26.08.2022 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, dün trafik kazası geçirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Bodrum - Yalıkavak yolunda meydana geldi.

Yalıkavak'tan Bodrum istikametine seyreden G.G. idaresindeki kamyonet, Dağbelen yol ayrımını geçtikten sonra yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Araçlar kafa kafaya çarpıştı
Karşı şeride geçen kamyonet, o esnada karşı istikametten gelen ve içerisinde ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in de olduğu minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Çapmanın şiddetiyle geri geri giden minibüs, arkasında seyreden 48 BD 731 plakalı otomobile çarptıktan sonra yol kenarına yönelip şarampole düştü.

8 yaralı taburcu oldu
Kamyonet de minibüsün ardından şarampole düştü. Tatlıses'in içerisinde bulunduğu minibüs, dereye yuvarlanmak üzereyken kayaya çarparak durdu.

Kamyonet de hemen önünde durdu. Minibüsün geri giderken çarptığı otomobil ise kendi ekseni etrafında döndükten sonra yolda kaldı.

Kazada minibüste bulunan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, polis memuru koruması Alper Arıcıoglu, Metin Cantimur, Uğur Yılmaz, Mevlüt Aykı, Berka Gül ile kamyon şoförü G.G. ve otomobilde bulunan T.Ş. yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardında taburcu edildi.

Araçlar yanmaya başladı
Kazadan kısa süre sonra minibüsün ön kısmı alev aldı. Minibüs ile kamyonet, alev alev yanmaya başladı. O esnada aracıyla önden giden İdo Tatlıses, aracını sağa çekti.

İdo, yolda durdurduğu araçlardan yangın tüpü istedi. Yoldan geçen araçlardan biri dururken, yangın tüpüyle alevlere müdahale edilerek söndürüldü.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi kaza yerine sevk edildi. Araçlarda bulunan yaralılardan bazıları, ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Tatlıses ise dere yatağına düşmek üzere olan minibüste mahsur kaldı. Kazayı haber alan sanatçının oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak da kaza yerine geldi.

2 saat sonra kurtarılabildi
İHA'nın haberine göre; Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllülerinin de katıldığı kurtarma çalışmalarında ilk olarak kamyonet vinç yardımıyla bulunduğu yerden alındı.

Daha sonra minibüs, içerisinde Tatlıses ile birlikte vinçle alınıp yola konuldu. 2 saat sonra mahsur kaldığı yerden kurtarılan ünlü sanatçı, ambulansa alındı. Daha sonra ambulansla Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarşaf gerip etten duvar ördüler
Tatlıses hem kaza yerinde ambulansa alınırken hem de ambulanstan hastaneye alınırken ilginç görüntüler yaşandı. Ekipler, gazetecilerin Tatlıses'i görüntülemesini engellemek için çarşaf gerdiler, adeta etten duvar ördüler. Ekipler, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Ayak tarak kemiklerinde kırıklar olduğu ifade edilen Tatlıses, akşam saatlerinde taburcu olup, Yalıkavak Mahallesi'ndeki Günay Restoran'da sahneye çıktı. Kazada diğer yaralıların da taburcu oldukları ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Taraflar birbirinden şikayetçi olmadılar
0.10 promil alkollü olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü G.G. verdiği ifadede, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybettiğini ve kaza yaptığını söyledi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
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