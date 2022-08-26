Helsinki'de kritik toplantı! Türkiye-İsveç ve Finlandiya heyetleri bir araya geliyor

Toplantıya, Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın başkanlığında bir heyet katılıyor. İsveç ve Finlandiya'nın kurulmasını önerdiği mekanizmanın ilk toplantısında terör örgütü destekçilerinin iadesi masaya yatırılacak.Öte yandan, İsveç ve Finlandiya'nın taahhütlerini yerine getirmek için henüz bir adım atmadığı öğrenildi. Ankara, "Şartlarımız sağlanmadan üye olamazlar" diyerek kararlı duruşunu sürdürüyor.Sürecin uzaması konusunda ise Türkiye'nin değil, NATO'ya üye olmak isteyen taraf olan İsveç ve Finlandiya üzerinde zaman baskısı olması gerektiği ifade ediliyor.İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÖNERİSİYLE KURULDUNATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik "üçlü mutabakat muhtırası" imzalandı.Anlaşmada taahhüt edilen adımların hayata geçirilmesi için Türkiye, Finlandiya ve İsveç dışişleri, içişleri, adalet bakanlıkları, istihbarat servisleri ile güvenlik kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis edilmesi kararlaştırıldı.Mekanizma üçlü mutabakata ilişkin atılacak somut adımların takibini yapmak için İsveç ve Finlandiya'nın önerisiyle kuruldu. Diğer ülkelerin katılımına da açık olan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı bugün gerçekleştirilecek.İSVEÇ VE FİNLANDİYA AĞUSTOS AYINI İSTEDİTürkiye, ilk toplantının temmuz ayında yapılmasını teklif etti, ancak İsveç ve Finlandiya ülkelerindeki süreçler nedeniyle toplantı için ağustos ayını işaret etti.Ankara, Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeden üyelik onayı alamayacak olan İsveç ve Finlandiya'nın ne kadar hızlı adım atarsa ittifaka o kadar hızlı üye olabileceğini ifade ediyor.