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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'ABD'nin mektubu'na ilişkin açıklama: Endişe yaratması anlamsızdır

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ABD'nin Türk şirketlerine gönderdiği mektuba ilişkin açıklama yaptı. Bakan Nureddin Nebati, "Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'ABD'nin mektubu'na ilişkin açıklama: Endişe yaratması anlamsızdır
Ekleme: 26.08.2022 - 10:54 Güncelleme: 26.08.2022 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'ABD'nin mektubu'na ilişkin açıklama: Endişe yaratması anlamsızdır
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ABD'nin Türk şirketlerine gönderdiği mektuba ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Nebati, mektubun endişe yaratmasının anlamsız olduğunu belirterek, 'Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız
devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir.' dedi.

'ENDİŞE YARATMASI ANLAMSIZ'
Bakan Nebati şu ifadelere yer verdi:

'Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş
dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir. Müttefikimiz ve ticaret ortağımız ABD'nin, işletmelerini, ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz, müttefikleriyle birlikte küresel ve bölgesel zorluklara karşı, ortak çaba sarf etmeye ve işbirliğini güçlendirmeye önem veriyor.

'KOMŞULARIMIZLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEKTE KARARLIYIZ'
Ayrıca komşularımızla, başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde, yaptırımlara konu olmayan çerçevede, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız.
Türkiye ekonomisinin tüm aktörleri, serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlıdır. Küresel ticarette daha fazla pay sahibi olmaya çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu yolda iş dünyasının yanındadır. Barışı ve daha fazla ticareti hedefleyen diplomasimizle iş insanlarımızın küresel ekonomide
daha önemli bir rol oynaması için güçlü bir inisiyatif ortaya koyuyoruz.

Türk iş dünyası gerek iş ahlakı gerekse hızlı çözüm üretme yeteneği ve esnekliğiyle nice başarılara imza attı ve atmaya da devam edecek.
ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk iş dünyası örgütlerine gönderdiği mektupta da belirtildiği üzere, Türk işletmeleri dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer alıyor ve önemli zorlukların üstesinden gelerek büyümeye devam ediyor.'

ABD MEKTUBU TÜSİAD'A GÖNDERMİŞTİ
Türkiye'nin Rusya-Ukrlayna savaşındaki tarafsız tutumu Batı ve ABD'yi rahatsız ederken ABD'den Türk şirketlerine 'yaptırım' tehdidi içeren bir mektup gelmişti. ABD'nin mektubu ve  ABD basını Biden yönetiminin Ruslarla çalışan Türk şirketlerine 'yaptırım' tehdidinde bulunduğunu yazdı. Tehdidin bir mektupla TÜSİAD'a da gönderildiği öğrenilmişti.

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