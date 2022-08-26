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Fethiye’de 92 göçmen ve 5 insan kaçakçısı yakalandı!

Muğla Fethiye’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 minibüs ile bir otomobilde 92 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye’de 92 göçmen ve 5 insan kaçakçısı yakalandı!
Ekleme: 26.08.2022 - 00:15 Güncelleme: 26.08.2022 - 00:16 / Editör: Ozge Selin
Fethiye’de 92 göçmen ve 5 insan kaçakçısı yakalandı!
Muğla'da göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla; Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışma neticesinde Fethiye Yanıklar Mahallesi Günlüklü bölgesinde, D-400 karayolu üzerinde, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmenleri taşıyan minibüsler tespit edildi. Yapılan operasyonda, 3 minibüs ve 1 otomobil ile birlikte 79 Suriye, 10 Filistin ve 3 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 92 yasadışı göçmen yakalandı.

Fethiye’de 92 göçmen ve 5 insan kaçakçısı yakalandı!

Meydana gelen olayda organizatörler H.R.M., M.M., M.E., R.C. ve M.B.M. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Organizatörlerin adli işlemleri başlatıldı.

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