Fethiye’de 92 göçmen ve 5 insan kaçakçısı yakalandı!

Muğla'da göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla; Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak çalışma başlatıldı.Yürütülen çalışma neticesinde Fethiye Yanıklar Mahallesi Günlüklü bölgesinde, D-400 karayolu üzerinde, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmenleri taşıyan minibüsler tespit edildi. Yapılan operasyonda, 3 minibüs ve 1 otomobil ile birlikte 79 Suriye, 10 Filistin ve 3 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 92 yasadışı göçmen yakalandı.Meydana gelen olayda organizatörler H.R.M., M.M., M.E., R.C. ve M.B.M. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Organizatörlerin adli işlemleri başlatıldı.Düzensiz göçmenler yapılan işlemlerin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.