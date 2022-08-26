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Feci kazada tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: Anne ve baba öldü, oğul yaralı

Kırıkkale'de park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin takla atarak hurdaya döndüğü kazada, ağır yaralanan sürücünün anne ve babası olay yerinde hayatını kaybetti.

Ekleme: 26.08.2022 - 15:19 Güncelleme: 26.08.2022 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
Feci kazada tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: Anne ve baba öldü, oğul yaralı
Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolunun 45. kilometresindeki Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.G.D. idaresindeki 60 AB 693 plakalı otomobil, arıza sebebiyle emniyet şeridine park edilen 33 AHC 101 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce takla atan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Polis ve jandarma, kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alarak, bir süre trafik akışını durdurdu.
Kazada ağır yaralanan sürücü O.G.D., itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan kurtarılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde de sürücü O.G.D.'nin annesi Ayşe ve babası Mustafa Demiröz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Tır sürücüsü A.İ.K.'nin ise jandarma ekiplerince ifadesi alındı.
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