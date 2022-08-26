Elazığ’da zehir tacirlerine operasyon: 10 gözaltı
Elazığ'da narkotik suçlarla mücadele ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Son 1 hafta içinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
10 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bu çerçevede ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 14,00 gram metamfetamin, 1,74 gram kubar esrar, 44,02 gram toz esrar ve 8,74 gram eroin ele geçirildi.