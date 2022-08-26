Elazığ’da zehir tacirlerine operasyon: 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.10 ŞÜPHELİ YAKALANDIBu çerçevede ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 14,00 gram metamfetamin, 1,74 gram kubar esrar, 44,02 gram toz esrar ve 8,74 gram eroin ele geçirildi.