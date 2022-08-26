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Economist: Türkiye ekonomisi enflasyona rağmen büyüyor

İngiltere merkezli derginin yayınında, Türk ekonomisi ele alındı. Yükselen enflasyon karşısında bile Türkiye'nin büyümesini sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Economist: Türkiye ekonomisi enflasyona rağmen büyüyor
Ekleme: 26.08.2022 - 13:39 Güncelleme: 26.08.2022 - 15:57 / Editör: Ozge Selin
Economist: Türkiye ekonomisi enflasyona rağmen büyüyor
Koronavirüs salgını ve sonrasında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, küresel tedarik zincirlerinin bozulmasına yol açtı. Birçok ülkede, Rusya kaynaklı enerji kesintileri nedeniyle yaşanan aksamaların yanı sıra hayat pahalılığı da göze çarpıyor.

'Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor'
Çarkların dönmeyi sürdürdüğü Türkiye'de ise enflasyona rağmen ekonomik büyüme devam ediyor. Londra merkezli Economist dergisi, Türk ekonomisindeki görünümü, 'Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor.' diyerek mercek altına aldı.

'Şirketler zorluklarla başa çıkmaya alışkın'
Derginin gerçekleştirdiği yayına katılan bir uzman, 'Böylesi yüksek bir enflasyona rağmen, Türk ekonomisi güçlü bir şekilde büyümesini sürdürüyor.' dedi.

'Türk ekonomisi bu enflasyon karşısında nasıl büyüyebiliyor?' sorusuna verilen yanıtta, 'Özellikle şirketler, bu tür parasal zorluklarla başa çıkmaya alışkın. Dolayısıyla çabucak uyum sağlayabiliyorlar.' ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan: Dünya küçülürken, üreterek büyüyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayı başında yaptığı açıklamada, 'İhracatımızı 250 milyar dolar sınırına getirdik. Dünya küçülürken, biz üreterek büyümeye devam ediyoruz.' demişti.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlaya dayanan Türkiye Ekonomi Modeli'nden taviz vermeyerek krizden pozitif ayrışma stratejisini dikkatle uyguladıklarını belirten Erdoğan, 'Klasik dayatmaların dışında kalan bu programı başarıyla sürdürüyoruz.' vurgusu yapmıştı.

Bakan Nebati: Bizi izlemeye devam edin!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından The Economist dergisi için yaptığı açıklamada, "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Bu çok açık. Cevap basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamıza engel hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin!" ifadelerinde bulundu.

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