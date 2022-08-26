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CHP'li başkanın otel faturası dudak uçuklattı! Genel başkanını örnek aldı

Bilecik Belediyesinde yaşanan tüm rant ve rüşvet olaylarına rağmen Belediyeyi yöneten CHP’li isimler, usulsüzlük ve yeni skandallara imza atmaya devam ediyor. Rüşvet soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan ve 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan CHP’li Semih Şahin’in ardından Başkan Vekili seçilen CHP’li Melek Mızrak Subaşı’nın, Belediyenin kaynaklarını eşe, dosta ve yandaşa aktardığı ortaya çıktı.

CHP'li başkanın otel faturası dudak uçuklattı! Genel başkanını örnek aldı
Ekleme: 26.08.2022 - 09:12 Güncelleme: 26.08.2022 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
CHP'li başkanın otel faturası dudak uçuklattı! Genel başkanını örnek aldı
Rüşvet soruşturmaları kapsamında Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Semih Şahin'in Pelitözü bölgesindeki imar oyunlarını ve rant vurgununundan sonra bu kez, Şahin'in yerine Başkan Vekili seçilen CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın, yakın eş dost ve partililere Belediye kaynaklarını nasıl peşkeş çektiğini ortaya çıktı.

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğenini, CHP Meclis üyesi Soner Olgun'un kardeşini, CHP Meclis üyesi Bülent Kaya'nın eşini ve CHP Bilecik İl Genel Meclis üyesi Zafer Kurnaz'ın eşini, Belediyede işe alan Melek Mızrak Subaşı, Vekil Yaşar Tüzün'ün bir diğer yeğeni Selçuk Tüzün'e de 5 Milyon TL'lik kıyak yaptı. Subaşı, Selçuk Tüzün'ün sahibi olduğu Tüzün Reklam şirketine, 5 Milyon TL bedel ile belediyenin reklam işlerini verdiği ortaya çıktı.

EN YAKIN ARKADAŞINA DA ORGANİZASYON KIYAĞI YAPTI
Semih Şahin döneminde Başkan yardımcısı olan ve alınan skandal birçok karara el kaldırıp onay veren CHP'li Melek Mızrak Subaşı, en yakın arkadaşını da Belediye kaynaklarından fonluyor.

Kendisine ait küçük bir işletmesi bulunan Berna Dönmez (Berna Külhan)'a, Belediyenin tüm organizasyon işlerini veren Subaşı, bu sayede yüksek faturalarla yakın arkadaşının da cebini doldurmayı sürdürüyor.

KALDIĞI OTELİN FATURALARINI BELEDİYE ÖDEMİŞ
Diğer yandan geçtiğimiz yıl Başkan yardımcısı olarak dönemin Belediye Başkanı Semih Şahin ile birlikte İstanbul'a giden ve burada ultra lüks bir otelde konaklayan Melek Mızrak Subaşı'nın lükse olan düşkünlüğü de gözler önüne serildi.

Otel faturası görenleri hayrete düşürürken, Belediye Başkanı Semih Şahin'in bile kaldığı odanın gecelik fiyatı 4 bin TL iken, Melek Mızrak Subaşı'nın ise 14 Bin TL'lik odada kaldığı ve tüketilen alkol ücretleriyle birlikte Subaşının 21 Bin TL'lik faturasının da Bilecik Belediye tarafından ödendiği ortaya çıktı.
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