  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bursa'daki yangında 'pes' dedirten görüntü: Evlerini tahliye etmeyerek görüntü çektiler

Bursa Doğanbey Toki Konutları'nda 23 katlı binanın 10'uncu katında çıkan yangına müdahale eden ekipler binayı tahliye etmek için yoğun çaba sarf ederken, evlerinden çıkmayan bazı kişiler cep telefonlarıyla görüntü çekti. Sokak üzerinde toplanan bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla görüntü alma yarışına girdi.

Ekleme: 26.08.2022 - 10:57 Güncelleme: 26.08.2022 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Bursa'daki yangında 'pes' dedirten görüntü: Evlerini tahliye etmeyerek görüntü çektilerYangın, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Kiretmitçi Mahallesi'ndeki Doğanbey TOKİ konutları B7 Blok'ta, 23 katlı binanın 10'uncu katındaki dairede çıktı.


Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken ev sahibi daireden çıkıp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri diğer dairelere sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Yangın nedeniyle dumanların sardığı binada bulunanlardan bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan bir yatalak hasta itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ancak, binayı tahliye etmeyen bazı vatandaşlar balkona çıkarak cep telefonlarıyla görüntü çekmeyi tercih etti.

Sokak üzerinde toplanan bazı vatandaşlar da çalışmaları cep telefonlarıyla görüntüleme yarışına girdi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.



Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor!
Bakan Koca'dan TUS açıklaması!
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor...
CHP'den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...
Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor
Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıkmıştı! ABD'den Yunan tacizine kalkan...
Bakan Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
Rekabet Kurulu'na üst üste atamalar... Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs vaka tablosunu paylaştı! Günlük vaka sayısı 11 bin
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!