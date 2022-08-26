Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,12 puan ve yüzde 0,71 değer kazancıyla 3.158,89 puan oldu. Toplam işlem hacmi 46,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,40 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.EN ÇOK KAZANDIRAN ENDEKS YÜZDE 3,45 İLE İLETİŞİM OLDUSektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,45 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,84 ile spor oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.188,07 puana taşıdı."JACKSON HOLE SEMPOZYUMU ÖNCESİNDE YATIRIMCILAR TEMKİNLİ HAREKET EDİYOR"Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.Hafta başında yüzde 50'lerde bulunan Fed'in eylül ayında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimalinin yüzde 63'e yükseldiğine işaret eden analistler, Powell'ın konuşmasında vereceği mesajların fiyatlamalara yön vereceğini kaydetti.Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.