Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Tek hayalim CHP Genel Başkanı olmak

Partisinin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında en büyük hayalinin CHP Genel Başkanı olmak olduğunu söyledi. Sığınmacılara ilişkin yaptığı ırkçı açıklamaların ardından belediye meclis toplantısında AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle büyük tepki çeken Özcan, genel başkan olması halinde partiyi çok iyi yöneteceğini söyledi.

Kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz akşam TELE1'de Enver Aysever'in sunduğu 'Ayrıntılar' isimli programa konuk oldu. Özcan, burada yaptığı açıklamada, en büyük hayalinin CHP Genel Başkanı olmak olduğunu söyledi.Sığınmacılara ilişkin yaptığı ırkçı açıklamaların ardından belediye meclis toplantısında AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle büyük tepki çeken Özcan, genel başkan olması halinde partiyi çok iyi yöneteceğini söyledi.Özcan şu ifadeleri kullandı:'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilir genel başkanlık boşalır oraya mı yönelsem şu koltuğa mı talip olsam vallahi öyle bir şeyim yok. Ben Erdoğan'ın o saraydan ayrıldığını göreyim. Ertesi gün ölsem de gam yemem. Sandıkta yenildiğini görmek istiyorum. Benim hayatta tek hayalim var geleceğe ilişkin. CHP Genel Başkanı olmak. Çok mutlu olurum. Ben bu partiyi çok iyi yönetirim'