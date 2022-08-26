Ankara'da bu kadarına da pes dedirten olay! 100 milyonluk mirası alabilmek için şizofren babaya sağlam raporu aldırdı

Yaşadığı şaşkınlık bununla da bitmeyen genç kadının, başlattığı hukuk mücadelesinde;mahkemeye babasının 'Akıl sağlığı yerindedir' raporu geldi. Rapora itiraz sürecinde baba hayatını kaybetti. Babasının ölümünden 4 ay önce tüm mal varlığını vasiyetname ile Erdem B'ye bırakırken, kendisini de mirastan çıkardığını öğrenen kadın, kardeşinin hazırladığı akıl sağlığı raporunu almak için de aracılar kullandığını öğrenince bir şok daha yaşadı.Sabah'ta yer alan habere göre, Ankara'da 72 yaşında vefat eden Rıfat Baldudak'ye genç yaşındayken şizofreni teşhisi konuldu. Bu süreç içerisinde evlenip 4 çocuk sahibi olan ve sanayicilik yapan Rıfat Baldudak, hastalığının ilerlemesi üzerine çeşitli hastanelerde defalarca tedavi gördü, 6 kez elektroşok bile uygulandı. Rıfat B'nin yaşının ilerlemesi ve mal varlığının koruma altına alınmasını istemesi üzerine 42 yaşındaki kızı Berna Baldudak, babasına vasi atanmasını istedi. Vasi ataması için sulh hukuk mahkemesine başvuran ev hanımı Berna Baldudak, beklemediği bir gerçeği öğrendi. Rıfat Baldudak'ın oğlu 34 yaşındaki oğlunun babasına imzalattığı vekâlet ile banka hesaplarındaki 100 milyon liradan fazla varlığı kendisi ve ortağı olduğu şirketlerin üzerine geçirdiği ortaya çıktı.Vasi davası sırasında Berna Baldudak, ikinci şokunu mahkemeye gelen raporla yaşadı. Ankara'daki bir kamu hastanesi tarafından, Rıfat B'nin 'olayları kavrayıp onlardan sağlıklısonuçlara varabilme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı, akıl zayıflığı, bunama hali veya organik defisiter araz içindebulunduğunu gösteren tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı'na ilişkin rapor gelmesi üzerine Berna Baldudak şaşırdı. Kadın söz konusu rapora itiraz etti.Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nin itirazı yerinde bulmasının ardından Ankara'daki bir başka kamu hastanesinden rapor alınması talep edildi. Baba Rıfat Baldudak, 2 ay boyuncahastaneye götürülmeyi beklediği sırada hayatını kaybetti. Berna Baldudak, babasının öölümünün ardından bu kez de miras kalan mallar için hukuk mücadelesi başlattı. Üçüncüşokunu da miras davası sırasında öğrenen Berna Baldudak, babasının ölümünden 4 ay önce verdiği vasiyet ile tüm mallarını erkek kardeşi Erdem Baldudak'a bıraktığını, ayrıca vasiyette kendisinin mirasçılıktan çıkarıldığını gördü.Devam eden hukuki mücadele sırasında Erdem Baldudak'ın eski ortağı M.M.P, Berna B'ye ulaşarak, vasiyetnamenin Erdem Baldudak tarafından hazırlandığını, kendisine de mail ilegöndererek fikrinin alındığını söyledi. M.M.P, raporun aracılar kullanılarak alındığını da ifade ederek, 'Erdem ,Temmuz veya Ağustos aylarında babasına vasiyet yaptırdığını ve tümmalvarlığının kendisine bırakılmasının yazdırdığını söyledi. Bu vasiyetnamenin noter masrafları bizim şirketimiz üzerine kayıtlı kredi kartından ödendi. Zaten vasiyetnametaslağının bir örneğini bana WhatsApp'tan iletmişti. Bu vasiyette sizi ayrıca mirastan hariç tutuyordu. Bunun adına ıskat deniyormuş o zaman öğrendim' dedi.Berna Baldudak vasiyetnamenin iptali için açtığı hukuk davasında, vasi davasında alınan Rıfat B'nin sağlıklı olduğuna ilişkin raporu dikkate alındı. Berna B'nin itirazına rağmen aynı raporu dikkate alan savcılık suç oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Berna Baldudak avukatı Mehmet Seymenoğlu aracılığıyla bu karara da itiraz etti.Avukat Seymenoğlu tarafından hazırlanan itiraz dilekçesinde, davalarda dikkate alınan Ankara'daki kamu hastanesi raporunda Rıfat Baldudak'ın şizofreni hastalığına yönelik birinceleme değil sadece demans (bunama) incelemesi yapıldığı, raporun bilimsel kriterlere uymadığı, 20 yaşından bu yana ileri derecede şizofreni rahatsızlığı nedeniyle tedavi görenRıfat B'nin akıl sağlığı yerinde raporunun yok hükmünde olduğu gerekçesiyle, mevcut kamu hastanesi raporu ve buna dayanılarak hazırlanan raporun dikkate alınmayarak, dosyanın Adli Tıp Üst Kurulu'na gönderilmesini talep etti.