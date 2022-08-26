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Afganistan'daki felakette bilanço ağırlaşıyor! Yardım çağrısında bulunuldu!

Afganistan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde can kaybı 182'ye yükseldi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, "Afganistan İslam Birliği, sel felaketini tek başına yönetemiyor. Uluslararası örgütlere ve İslam ülkelerine bize yardım etmeleri çağrısına bulunuyoruz" dedi

Ekleme: 26.08.2022 - 00:27 Güncelleme: 26.08.2022 - 00:28 / Editör: Ozge Selin
Afganistan'daki felakette bilanço ağırlaşıyor! Yardım çağrısında bulunuldu!Afganistan'da yaşanan sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, sel felaketi nedeniyle bu ay içerisinde 182 kişinin hayatını kaybettiğini, 250'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Şu ana kadar 3 bin 100'den fazla evin zarar gördüğünü ifade eden Mujahid, 'Afganistan İslam Birliği, sel felaketini tek başına yönetemiyor. Uluslararası örgütlere ve İslam ülkelerine bize yardım etmeleri çağrısına bulunuyoruz' dedi.

Afganistan'daki felakette bilanço ağırlaşıyor! Yardım çağrısında bulunuldu!

Bu yıl ülkede meydana gelen doğal afetlerle mücadele eden Afganistan'ın Nagarpakar kentinde 15 Ağustos'ta yaşanan selde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host kentinin 44 kilometre güneybatısında 22 Haziran'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde ise bin kişi hayatını kaybetmiş, bin 500 kişi de yaralanmıştı.

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