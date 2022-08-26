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Adalet Bakanlığı'ndan hedef gösteren açıklamalara yanıt

Şarkıcı Gülşen İmam Hatiplilere yönelik skandal ifadelerinin ardından ifadesi alınmış ve tutuklanmıştı. Sosyal medya hesaplarında konuyla ilgili karar veren hakim ve savcılara yönelik hedef gösteren açıklamara Adalet Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Ekleme: 26.08.2022 - 16:11 Güncelleme: 26.08.2022 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanlığı'ndan hedef gösteren açıklamalara yanıt
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "hedef gösteren, eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret boyutuna varan açıklama ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kurulumuzca basın açıklaması yapılması zarureti hâsıl olmuştur." denirken,

şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hâkim ve Cumhuriyet savcılarını yargısal takdir hakkı sınırlarında kalan ve kanun yollarına tabi bir takım karar ve uygulamaları üzerinden yıpratmaya dönük, hedef gösteren, eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret boyutuna varan açıklama ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kurulumuzca basın açıklaması yapılması zarureti hâsıl olmuştur.

Anayasamızın 138'inci maddesi şu amir hükümleri içermektedir:

"Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz."

Anayasa'nın 138'inci maddesi çerçevesinde tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hâkimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur.
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