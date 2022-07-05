Yamyam burger! Avrupalı şirket insan tadında et geliştirdi: Ödül kazandı

Bitkisel et ürünleri üreten bir şirket, insanları ürünlerini denemeye yönlendirmek için alışılmadık ve 'yamyamca' olaraak nitelendirilebilecek bir yol izledi. Avrupa merkezli Oumph! 'İnsan Eti' tadında burger üretti.Şirketin kurucu ortağı Anders Linden konuya ilişkin açıklamasında burgerin kendini şımartmak isteyenler için geliştirildiğini belirtt.Linden 'Burgerimizi, insanların hangi tat ve dokuya sahip olduğunu öğrenir öğrenmez geliştirdik. Bu ürün geliştirilirken hiçbir insan zarar görmemiştir' denildi.'İnsan eti tadındaki burger'in soya fasulyesi, mantar ve buğday proteininin yanı sıra 'bitki bazlı yağlar ve gizemli bir baharat karışımı' ile yapıldığı öğrenildi.CADILAR BAYRAMI'NDA TANITILDIOumph! geçen yıl Cadılar Bayramı'nda, İsveç'in başkenti Stockholm'de 'şimdiye kadarki en korkunç bitki bazlı yiyecekleri' sunduğunu iddia eden bir yemek kamyonu kurmuş ve insan tadındaki burgerini tanıtmıştı.Reklam kampanyasını düzenleyen ajans et severleri bitki bazlı ürünlerin 'herhangi bir etin tadını taklit edebileceğine' 'ikna etmek' istediklerini belirtti.ÖDÜL KAZANDIReklam kampanyası, yaratıcı pazarlama topluluğu için uluslararası bir festival olan Cannes Lions Festivali'nde Gümüş Ödül kazandı.