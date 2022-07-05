  • USD: 16,94 - 16,97
  • EURO: 17,50 - 17,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yamyam burger! Avrupalı şirket insan tadında et geliştirdi: Ödül kazandı

Avrupalı bitki bazlı et şirketi insan eti tadında burger geliştirdi. Şirketin sözcüsü insan etiyle görünüşte ürkütücü benzerliğe rağmen "bu ürünün geliştirilmesinde hiçbir insanın zarar görmediğini" garanti etti. Mümkün olduğunca gerçekçi bir ürün ortaya çıkarmak istediklerini belirten şirket sözcüsü "Misyonumuz insanların yemek yeme şeklini değiştirmek" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 5.07.2022 - 14:05 Güncelleme: 5.07.2022 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Yamyam burger! Avrupalı şirket insan tadında et geliştirdi: Ödül kazandı
Bitkisel et ürünleri üreten bir şirket, insanları ürünlerini denemeye yönlendirmek için alışılmadık ve 'yamyamca' olaraak nitelendirilebilecek bir yol izledi. Avrupa merkezli Oumph! 'İnsan Eti' tadında burger üretti.

Şirketin kurucu ortağı Anders Linden konuya ilişkin açıklamasında burgerin kendini şımartmak isteyenler için geliştirildiğini belirtt.

Yamyam burger! Avrupalı şirket insan tadında et geliştirdi: Ödül kazandı

Linden 'Burgerimizi, insanların hangi tat ve dokuya sahip olduğunu öğrenir öğrenmez geliştirdik. Bu ürün geliştirilirken hiçbir insan zarar görmemiştir' denildi.

'İnsan eti tadındaki burger'in soya fasulyesi, mantar ve buğday proteininin yanı sıra 'bitki bazlı yağlar ve gizemli bir baharat karışımı' ile yapıldığı öğrenildi.

CADILAR BAYRAMI'NDA TANITILDI

Oumph! geçen yıl Cadılar Bayramı'nda, İsveç'in başkenti Stockholm'de 'şimdiye kadarki en korkunç bitki bazlı yiyecekleri' sunduğunu iddia eden bir yemek kamyonu kurmuş ve insan tadındaki burgerini tanıtmıştı.

Yamyam burger! Avrupalı şirket insan tadında et geliştirdi: Ödül kazandı

Reklam kampanyasını düzenleyen ajans et severleri bitki bazlı ürünlerin 'herhangi bir etin tadını taklit edebileceğine' 'ikna etmek' istediklerini belirtti.

ÖDÜL KAZANDI

Reklam kampanyası, yaratıcı pazarlama topluluğu için uluslararası bir festival olan Cannes Lions Festivali'nde Gümüş Ödül kazandı.
Partisi adaylık kapısını kapattı: 'Görevden alınırım' iddiasında bulunan Ekrem İmamoğlu'na CHP'den manidar cevap
TEM Otoyolu’nu megabüs projesiyle güçlendireceğini söyleyen İmamoğlu'nun sözünün üzerinden 3 yıl geçti
Rıza Bey Apartmanı davasında tanık: Yönetici binanın çürük olduğunu biliyordu
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz...
Bu kez de Avrupa Parlamentosu'nda! Miçotakis Türkiye'yi hedef aldı...
Bayramda hava durumu nasıl olacak: İki güne işaret edildi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg üyelere çağrıda bulundu: FETÖ'ye karşı birlikte mücadele edelim
Mahkeme kararını verdi! Kadir Şeker davasında yeni gelişme!
Bakan Soylu: FETÖ'den 332 bin 884 kişi gözaltına alındı
CHP'li Eren Erdem'in algı operasyonu patladı: Parti üyesi İBB çalışanıyla çiftçi diye röportaj yaptı!
MSB duyurdu! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde!
Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk! CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltında!
İmamoğlu'nun reklamını yapmaya doymadığı metrobüsler yolda kalıyor! Metrobüs yolda şoför dışarıda kaldı...
'Demir Yumruk' operasyonunda yakalanarak tutuklanmıştı: Erol Evcil'in ifadesi ortaya çıktı!
CHP'li İBB'den alay konusu olan açılış! 250 metrelik yolu bir senede bitirdiler üstüne bir de açılış yaptılar!
Yunanistan'ın F-16 hazımsızlığı! Bakan Çavuşoğlu'nun sözlerini böyle çarpıttılar!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine bayram genelgesi: 7 Temmuz'da başlayacak
Financial Times, Türkiye'nin bölgesindeki ve NATO'daki önemini yazdı
540 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfinde kritik aşama: Karadeniz'e doğru yola çıktı
Hamile kadının gizli günlüğü arabada bulundu! Her şeyi kabul etti

Hamile kadının gizli günlüğü arabada bulundu! Her şeyi kabul etti

Sahte banknotların özellikleri...

Sahte banknotların özellikleri...

Havada akılalmaz olay: Delik uçakla 14 saat yolculuk

Havada akılalmaz olay: Delik uçakla 14 saat yolculuk

Yamyam burger! Avrupalı şirket insan tadında et geliştirdi: Ödül kazandı

Yamyam burger! Avrupalı şirket insan tadında et geliştirdi: Ödül kazandı

Eyfel Kulesi'nin paslandığı raporu sızdırıldı!

Eyfel Kulesi'nin paslandığı raporu sızdırıldı!

Memur ve emekli maaşı için çifte artış: Her çalışana 844 TL! İşte asgari ücret dahil yeni yıllık hesaplar!

Memur ve emekli maaşı için çifte artış: Her çalışana 844 TL! İşte asgari ücret dahil yeni yıllık hesaplar!