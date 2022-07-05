Terör örgütü PKK'ya operasyon! 11 ilçede 9 gözaltı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.Bölücü terör örgütü PKK adına faaliyetler yürüten dokuz terör örgütü üyesinin yakalanması için 11 ilçede 14 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.Bölücü terör örgütü PKK üyesi dokuz kişi yakalanarak gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda bin 360 euro, üç bin dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek muhafaza altına alındı.