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TBMM personel alımı müjdesi: TBMM 300 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM personel alımı için ilan müjdesi geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM tarafından yapılan duyuruda, "Kurumumuza Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sınavla personel alınacaktır." açıklaması yer aldı. Toplamda 300 kişinin alınacağı memur alımı için başvuru tarihi, şartları gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Peki 2022 TBMM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Ekleme: 5.07.2022 - 16:27 Güncelleme: 5.07.2022 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
TBMM personel alımı müjdesi: TBMM 300 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?TBMM personel alımı yapılıyor! 4 Temmuz'da başlayan TBMM personel alımı için 300 kişilik kontenjan olduğunu açıkladı. Başvuruda bulunacak kişiler, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. İşte TBMM personel alımı başvurusu tarihleri 2022


TBMM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

TBMM personel alımı için başvurular 4 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2022 tarihinde sona erecektir. Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilecektir.

TBMM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

TBMM personel alımı için aranacak şartlar belli oldu. Buna göre;

Sınava başvuruda bulunacak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları ve sınav açılan kadrolar itibarıyla ilanın 5'inci maddesinde belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları ve tabloda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.
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