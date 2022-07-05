Şehit Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün (29) cenazesi sevenlerinin gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Özgül için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Töende taziyeleri Baba Ahmet Özgül, kız kardeşi Esra ve erkek kardeşi kabul etti.Öğle vakti kılınan cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, İstanbul Ülkü Ocakları Bask. Alpaslan Doğan, komutanlar bazı belediye başkanları ile şehidin yakınları katıldı.Cenaze namazının ardından, İçişleri Bakanı Soylu ve vatandaşların omuz verdiği tabut, top arabasına taşındı. Askeri bandonun cenaze marşı eşliğinde şehit Enes Özgül Edirnekapı Şehitliği'de toprağa verildi.