  • USD: 16,79 - 16,82
  • EURO: 17,53 - 17,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nedim Şener'den HDP'lilere eleştiri! PKK ailenizi öldürüyor, siz halay çekiyorsunuz!

Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında HDP kongresinde terör örgütü PKK elebaşı Öcalan lehine slogan atan HDP'lileri eleştirdi. PKK'nın Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da 7 bin Kürdü öldürdüğünü anımsatan Şener, "Benim komşumu, akrabamı, ailemden birini öldürmüş olacak bir terör örgütü ve bir parti onun sözcülüğünü yapacak ve ben onun kongresinde halay çekeceğim. Bırakın seçmenliği falan bu insanlık kaybı." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 5.07.2022 - 00:47 Güncelleme: 5.07.2022 - 00:48 / Editör: Ozge Selin
Nedim Şener'den HDP'lilere eleştiri! PKK ailenizi öldürüyor, siz halay çekiyorsunuz!
Ankara Spor Salonu'nda dün gerçekleştirilen HDP kongresi skandal görüntülere sahne oldu. Kongreye katılan bir grup terör destekçisi, terörist başı Öcalan'a destek sloganlarıyla halay çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü lehine atılan sloganlardan dolayı soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında değerlendirmede bulunan gazeteci Nedim Şener, HDP seçmenini eleştirerek 'Sokakta görüyorsunuz PKK yandaşları bir yerden başka bir yere gidemiyorlar. Ama PKK'nın en çok propagandası TBMM'de yapılıyor. Dün kongreleri vardı. Kongrede Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da 7 bin Kürdü öldürmüş PKK terör örgütünün elebaşı Öcalan lehine slogan atan HDP seçmenleri vardı. Ve o HDP, PKK'nın sözcülüğünü yapıyor.' ifadelerini kullandı.

Nedim Şener'den HDP'lilere eleştiri! PKK ailenizi öldürüyor, siz halay çekiyorsunuz!

'BU İNSANLIK KAYBI'

Bu durumu anlamakta zorlandığını söyleyen Şener, 'Benim komşumu, akrabamı, ailemden birini öldürmüş olacak bir terör örgütü ve bir parti onun sözcülüğünü yapacak ve ben onun kongresinde halay çekeceğim. Bu bırakın seçmenliği falan bu insanlık kaybı... Yahu daha geçen hafta Şırnak'ta iki çobanı ajan diye infaz ettiler. Ya nasıl ayağa kalkmıyorsunuz...' diye konuştu.

Nedim Şener'den HDP'lilere eleştiri! PKK ailenizi öldürüyor, siz halay çekiyorsunuz!
Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan 1 asker şehit oldu!
Bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Devletten 750 lira bayram harçlığı! Başvurular E-Devlet'ten...
Almanya'da doğal gaz krizi! Duş saatlerine devlet karar verecek!
Terör yandaşı vekil İsveç'te kriz çıkardı!
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına silahlı saldırı: 5 ölü, 16 yaralı
İsveç ve Finlandiya NATO'da üyelik müzakerelerine katıldı!
Demirk Yumruk'ta flaş gelişme! Kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattılar!
İngiltere'de ortalık karıştı! Dikkat çeken Elon Musk detayı...
Mersin'in Akdeniz belediyesinde skandal! CHP'liler 'PKK, terör örgütü diyemedi!'
Rusya hamleye hazırlanıyor! Dışişleri Bakanı açıkladı...
Almanya Başbakanı Scholz yüksek enflasyon rakamlarını açıkladı! 'Tarihi zorluklarla karşı karşıyayız!'
Bakanlıktan Abdi İpekçi Spor Tesesiyle ilgili iddialara yanıt... 'Hukuki dayanağı yok!'
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Özdemir İnce'ye tepki!
Devlet Bahçeli'den alkışlanacak hareket! Afganistan'daki yetimleri sevindirdi...
Rusya'dan Fırat'ın doğusuna asker ve araç sevikaytı!
Oyuncu Kerem Fırtına, HDP Danışma Kurulu'na girdi!
İYİ Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı'nın stant çalışmasının ardından Türk bayrakları çöpten çıktı!
İBB hizmet anlayışında sınır tanımıyor! Davutpaşa metro durağındaki çalışmayan merdiven değil arıza panosu yenilendi!
Kadıköy'deki 'Perili Köşk'ün fiyatı dudak uçuklattı! Eritilen altınlarla yapıldı

Kadıköy'deki 'Perili Köşk'ün fiyatı dudak uçuklattı! Eritilen altınlarla yapıldı

Tarlasını sürerken buldu: Topraktan çıkardıklarının değerini öğrenince harekete geçti

Tarlasını sürerken buldu: Topraktan çıkardıklarının değerini öğrenince harekete geçti

Zirve kızıla boyandı! Herkes görüntülemek için akın etti!

Zirve kızıla boyandı! Herkes görüntülemek için akın etti!

Yargıtay'dan metrekare hilesi yapanlara kötü haber!

Yargıtay'dan metrekare hilesi yapanlara kötü haber!

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

İnstagram'a beklenen özellik geldi: Kalıcı olarak silinebilecek!

İnstagram'a beklenen özellik geldi: Kalıcı olarak silinebilecek!