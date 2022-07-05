Nedim Şener'den HDP'lilere eleştiri! PKK ailenizi öldürüyor, siz halay çekiyorsunuz!

Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında HDP kongresinde terör örgütü PKK elebaşı Öcalan lehine slogan atan HDP'lileri eleştirdi. PKK'nın Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da 7 bin Kürdü öldürdüğünü anımsatan Şener, "Benim komşumu, akrabamı, ailemden birini öldürmüş olacak bir terör örgütü ve bir parti onun sözcülüğünü yapacak ve ben onun kongresinde halay çekeceğim. Bırakın seçmenliği falan bu insanlık kaybı." ifadelerini kullandı.

Ankara Spor Salonu'nda dün gerçekleştirilen HDP kongresi skandal görüntülere sahne oldu. Kongreye katılan bir grup terör destekçisi, terörist başı Öcalan'a destek sloganlarıyla halay çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü lehine atılan sloganlardan dolayı soruşturma başlattı.Konuyla ilgili TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında değerlendirmede bulunan gazeteci Nedim Şener, HDP seçmenini eleştirerek 'Sokakta görüyorsunuz PKK yandaşları bir yerden başka bir yere gidemiyorlar. Ama PKK'nın en çok propagandası TBMM'de yapılıyor. Dün kongreleri vardı. Kongrede Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da 7 bin Kürdü öldürmüş PKK terör örgütünün elebaşı Öcalan lehine slogan atan HDP seçmenleri vardı. Ve o HDP, PKK'nın sözcülüğünü yapıyor.' ifadelerini kullandı.'BU İNSANLIK KAYBI'Bu durumu anlamakta zorlandığını söyleyen Şener, 'Benim komşumu, akrabamı, ailemden birini öldürmüş olacak bir terör örgütü ve bir parti onun sözcülüğünü yapacak ve ben onun kongresinde halay çekeceğim. Bu bırakın seçmenliği falan bu insanlık kaybı... Yahu daha geçen hafta Şırnak'ta iki çobanı ajan diye infaz ettiler. Ya nasıl ayağa kalkmıyorsunuz...' diye konuştu.