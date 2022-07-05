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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg üyelere çağrıda bulundu: FETÖ'ye karşı birlikte mücadele edelim

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına yönelik onay sürecinin başladığını duyurdu. Karşılaşılan tüm güvenlik tehditleriyle mücadele edilmesi gerektiğine işaret eden Stoltenberg, "Akılları ve kalpleri kazanmanın en iyi yolu hem daha agresif Rusya hem de FETÖ terörü ile karşı karşıya olduğumuz tüm güvenlik tehditlerine karşı birlikte durmaktır. Hem daha agresif bir Rusya ve elbette FETO terörü"Hem daha agresif bir Rusya hem elbette FETO terörü" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg üyelere çağrıda bulundu: FETÖ'ye karşı birlikte mücadele edelim
Ekleme: 5.07.2022 - 15:46 Güncelleme: 5.07.2022 - 15:46 / Editör: Ozge Selin
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg üyelere çağrıda bulundu: FETÖ'ye karşı birlikte mücadele edelim
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO merkezinde İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreci için önemli bir adım atıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin İttifak'a katılım protokollerinin imzalanması töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, iki ülkenin bugünden itibaren "davetli" statüsünde NATO'nun çalışmalarına katılacaklarını söyledi.

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Türkiye, Finlandiya ve İsveç'e yapıcı tutumları için teşekkür eden Stoltenberg, Madrid Zirvesi'ndeki üçlü muhtıranın bugünün mimarı olduğunu ifade etti. Terörle mücadelenin NATO'nun gündeminde üst sıralarda yer aldığını belirten Stoltenberg, "Üçlü muhtıra terörle mücadelede iş birliğini hızlandırmak için iyi bir platform sunuyor." dedi.

Stoltenberg, sınır dışı ve iadelere değinerek muhtıranın bu konuyu da içermesini memnuniyetle karşıladığını, üç ülkenin bu konuda iş birliği yapmasının NATO'nun tümünün yararına olacağını kaydetti.

'TEHDİTLERE KARŞI BİRLİKTE DURALIM'

Stoltenberg, "Akılları ve kalpleri kazanmanın en iyi yolu hem daha agresif Rusya hem de FETÖ terörü ile karşı karşıya olduğumuz tüm güvenlik tehditlerine karşı birlikte durmaktır. Hem daha agresif bir Rusya ve elbette FETO terörü." ifadesini kullandı.
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