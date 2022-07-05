MSB duyurdu! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Gelen son dakika bilgilerine göre; Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.
MSB Twitter'dan şu açıklamalarda bulundu:
Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
MSB Twitter'dan şu açıklamalarda bulundu:
Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.