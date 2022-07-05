  • USD: 16,79 - 16,82
  • EURO: 17,53 - 17,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İmamoğlu'nun reklamını yapmaya doymadığı metrobüsler yolda kalıyor! Metrobüs yolda şoför dışarıda kaldı...

İmamoğlu'nun boy boy reklamını yaptığı metrobüslerden her gün arıza haberi gelmeye devam ediyor.

İmamoğlu'nun reklamını yapmaya doymadığı metrobüsler yolda kalıyor! Metrobüs yolda şoför dışarıda kaldı...
Ekleme: 5.07.2022 - 12:15 Güncelleme: 5.07.2022 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu'nun reklamını yapmaya doymadığı metrobüsler yolda kalıyor! Metrobüs yolda şoför dışarıda kaldı...
İmamoğlu'nun boy boy reklamını yaptığı metrobüslerden her gün arıza haberi gelmeye devam ediyor. Bugün de İBB'nin yeni aldığı AKİA metrobsün yürüyen aksamı sefer sırasında arızalandı.

Şoför arızayı kontrol etmek için araçtan indi, yerine geçmek isterken anahtarı içeride unuttuğu için şoför mahalline giremedi. Sefer durduruldu.
THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde!
Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk! CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltında!
İmamoğlu'nun reklamını yapmaya doymadığı metrobüsler yolda kalıyor! Metrobüs yolda şoför dışarıda kaldı...
CHP'li İBB'den alay konusu olan açılış! 250 metrelik yolu bir senede bitirdiler üstüne bir de açılış yaptılar!
Yunanistan'ın F-16 hazımsızlığı! Bakan Çavuşoğlu'nun sözlerini böyle çarpıttılar!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine bayram genelgesi: 7 Temmuz'da başlayacak
Financial Times, Türkiye'nin bölgesindeki ve NATO'daki önemini yazdı
540 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfinde kritik aşama: Karadeniz'e doğru yola çıktı
Bakan Soylu'dan 'Nefes Operasyonu' açıklaması: Kaçakçılara dev darbe!
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Halil Falyalı suikastında bomba detay: Metin Süs'ün tetikçi Mustafa'a Söylemez'e gönderdiği para ortaya çıktı!
Nedim Şener'den HDP'lilere eleştiri! PKK ailenizi öldürüyor, siz halay çekiyorsunuz!
Bakan Nebati 11 adımlı rotayı açıkladı: Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu
Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan 1 asker şehit oldu!
Bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Devletten 750 lira bayram harçlığı! Başvurular E-Devlet'ten...
Almanya'da doğal gaz krizi! Duş saatlerine devlet karar verecek!
Terör yandaşı vekil İsveç'te kriz çıkardı!
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına silahlı saldırı: 5 ölü, 16 yaralı
İsveç ve Finlandiya NATO'da üyelik müzakerelerine katıldı!
Hamile kadının gizli günlüğü arabada bulundu! Her şeyi kabul etti

Hamile kadının gizli günlüğü arabada bulundu! Her şeyi kabul etti

Sahte banknotların özellikleri...

Sahte banknotların özellikleri...

Zirve kızıla boyandı! Herkes görüntülemek için akın etti!

Zirve kızıla boyandı! Herkes görüntülemek için akın etti!

Yargıtay'dan metrekare hilesi yapanlara kötü haber!

Yargıtay'dan metrekare hilesi yapanlara kötü haber!

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

İnstagram'a beklenen özellik geldi: Kalıcı olarak silinebilecek!

İnstagram'a beklenen özellik geldi: Kalıcı olarak silinebilecek!