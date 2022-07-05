İmamoğlu'nun reklamını yapmaya doymadığı metrobüsler yolda kalıyor! Metrobüs yolda şoför dışarıda kaldı...

İmamoğlu'nun boy boy reklamını yaptığı metrobüslerden her gün arıza haberi gelmeye devam ediyor.

İmamoğlu'nun boy boy reklamını yaptığı metrobüslerden her gün arıza haberi gelmeye devam ediyor. Bugün de İBB'nin yeni aldığı AKİA metrobsün yürüyen aksamı sefer sırasında arızalandı.Şoför arızayı kontrol etmek için araçtan indi, yerine geçmek isterken anahtarı içeride unuttuğu için şoför mahalline giremedi. Sefer durduruldu.