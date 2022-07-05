Hazırlıklar tamamlandı, 37 bin hacı adayı Mekke’de

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hz. Adem'in Mekke'de yaşadığını ifade ederek insanlık tarihinin buradan başladığını ifade etti. İki yıl aradan sonra Müslümanların Kabe ile yeniden buluştuğunu belirten Erbaş, Hac ibadetinin bir mektep olduğunu söyledi.HASRET SONA ERDİAli Erbaş, özetle şunları söyledi: "Salgın sebebiyle 2 yıl boyunca beldeden, Beytullah'tan ve Arafat'tan uzak kalmıştık. Dünya Müslümanlarının hac yapabilmeleri için hızlı bir şekilde çalışıp gerekli hazırlıkları yapan Suudi Arabistan hükümetine ve Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'na teşekkürü bir borç biliyorum. İlk insan Hz. Adem cennetten çıktıktan sonra burada yaşamış, son peygamber de bu şehre gönderilmiş. Efendimizin doğduğu, büyüdüğü ve vahye ilk muhatap olduğu şehir Mekke'deyiz. Allah'ın evi olarak kabul edilen Kabe, bu şehirde inşa edilmiştir."EN KAPSAMLI İBADET"Bu topraklar, Allah'ın emriyle haccın ilan edildiği ve Hazreti İbrahim'in insanlara hacca davet ettiği yerdir. Hac, ümmet bilincinin dünyaya bir ilanıdır. İslam dininin en kapsamlı ibadeti olan hac, mübarek bir yolculuk, büyük bir arınma mevsimidir. Hac ibadeti, İslam'ın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir mekteptir. İslam'ın barış mesajının ilan edildiği bu kutlu şehirde, omuz omuza tavaf eden, yan yana kıyama duran insanlar olarak yaşadığımız kaynaşmayı ve yardımlaşmayı kendi vatanlarına döndükten sonra da devam ettirme sorumluluğumuz vardır."SIFIR ATIK SIFIR İSRAFEmine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile ilgili yapılan çalışmalardan da bahseden Ali Erbaş, "Hac mevsiminde milyonlar, Arafat, Müzdelife, Cemerat gibi mekanlarda bir araya gelmektedir. Bu da çevreye ve çevre temizliğine daha çok dikkat etmemizi gerektirmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hac vesilesiyle ibadetlerin, çevremizle, toplumla ilişkimizi, güzel ahlak, merhamet ve sorumluluklarımıza dair bize yol göstericiliğini hatırlatmak için bazı çalışmalarda bulunuyoruz. Bu doğrultuda sıfır atık ve sıfır israf duyarlılığıyla ilgili çalışmalar yaptık, kitapçıklar hazırladık, broşürler hazırladık, broşürlerimizi hacı adaylarımızın görebileceği yerlere asıyoruz. Hacı adaylarımızı bu konuda sürekli bilgilendiriyoruz. 2019 yılında başlattığımız yeşil hac projemizi daha da yaygınlaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.40 BİNE YAKIN HACI ADAYI MEKKE'DETürk hacı adayları ile ilgili bilgiler veren Prof. Ali Erbaş, şunları kaydetti: "Şu an itibariyle bütün hacı adaylarımız, 37 bin 770 vatandaşımızhac ibadetini yerine getirmek üzere buradalar. Bu yıl ki yaş ortalamamız 54. Şehit yakını gazi ve gazi yakını olarak hacca müracaat eden 193 kardeşimizin tamamı hacca getirilmiştir. Tüm kardeşlerimizin ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirmeleri ve sonunda salimen evlerine dönmeleri için 2 bin bin civarında görevlimiz canla başla gayret ediyoruz. Haccın en önemli sembollerinden olan Arafat için hazırlıklarımız tamamlandı. Arafat'a sahra hastanemiz de inşallah kuruluyor. Yani Arafat'a çıkamayacak durumda olan kardeşlerimizi dahi bizler gerekli imkanları sağlayıp orada çadırda vakfelerini yapmalarını sağlamaya gayret ediyoruz."3 AYLIK BEBEK EN KÜÇÜK HACI ADAYI OLDUKonuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Erbaş, şöyle konuştu: "Şuana kadar 3 hacı adayımız, vefat etti. 2019 yılında 40 kadar hacı adayımız, kutsal topraklarda Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Bu sene Mekke'ye gelen hacı adaylarımızın en küçüğü ise henüz 3 aylık bir yavrumuz. Biz her sene hem küçük ve en yaşlı acımızı yan yana getiriyoruz. Sağlık hizmetleri noktasında tam teşekküllü bir hastanemiz var. Medine'de sağlık ocağımız var. Alanında uzman doktorlarımızla hacı adaylarımıza en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz."