Havada akılalmaz olay: Delik uçakla 14 saat yolculuk
Dubai’den havalanan ve Avustralya’ya giden bir uçak gövdesinde meydana gelen bir deliğe rağmen 14 saat uçarak varış noktasına sağ salim ulaştı. Yolculuk boyunca büyük panik yaşayan yolcular havadayken bir patlama sesi duyduklarını aktardı.
Dubai'den uçağa binen ve Avustralya'ya gidecek olan yolcular adeta ölümle burun buruna geldi. Hava geçirdikleri 14 saat boyunca uçaklarının gövdesindeki bir delikle yolculuk eden kişiler adeta ecel terleri döktü.
Emirates'e ait uçak, 1 Temmuz günü Avustralya'ya gitmek için havalandıktan sonra yolcular yüksek bir patlama sesi duydu.
NE OLDUĞUNU ANLAYAMADILAR
Bilmedikleri gerçekse uçağın yan tarafında büyük bir delik açılmış olduğuydu…
Airbus A380 tipi uçaktaki yolcular, Avustralya'ya giderken okyanusun üzerindeyken yüksek bir patlama bildirdiler. Ancak uçak personeli, yolculuğa devam etme kararı aldı ve uçak 14 saat daha havada kalarak varış noktasına ulaştı.
UÇAK PİSTE İNİNCE ANLADILAR
14 saat sonra piste indiklerinde, acil servisler uçağın sol jetinde gövdenin yan tarafında büyük bir delik bularak adeta şok geçirdi.
Deliğin uçağın gövdesindeki kaplama olduğu anlaşıldı. Bu kaplama uçak gövdelerinde aerodinamik nedenlerle bulunur ve pürüzsüz bir yüzey oluşturarak rüzgâr direncini azaltır.
Uçak müfettişleri ayrıca burun tertibatında kopuk bir cıvata keşfetti, ancak iki olayın birbiriyle ilişkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Avustralya'da The Courier Mail'e konuşan bir yolcu, 'Gürültülü bir patlama oldu ve bunu zeminden de hissettim. Kabin ekibi sakinliğini korudu, Yemek servisini durdurdu ve telefonu açıp kanatları, motorları kontrol etti.” dedi.