Eyfel Kulesi'nin paslandığı raporu sızdırıldı!

Fransa'nın gözde yapılarından biri olan Eyfel Kulesi'ne dair ciddi iddialar ortaya atıldı.Söz konusu iddianın kaynağı olarak Fransız Marianne dergisi gösterildi. Sızdırılan gizli raporlara göre Eyfel Kulesi paslanmış ve tamire ihtiyacı var.1889'da tamamlanan Eyfel Kulesi 133 yıldır hala ayakta olmasına rağmen kulenin onarıma ihtiyacı olduğu iddia ediliyor.Ancak bunun yerine Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları için sadece kozmetik bir makyaj yapılıyor. Kuledeki isimsiz bir yönetici Marianne'e “Gustave Eiffel burayı ziyaret ederse kalp krizi geçirecek.” dedi.Eiffel, yapının her 7 yılda bir boyanması gerektiğini söylemişti. 324 metre yüksekliğindeki 7 bin 300 tonluk demir kule, 1889 dünya fuarı için inşa edildi.Anıtı tasarlayan ve inşa eden inşaat mühendisi Eiffel, pasın yayılmasının tespit edilmesinin ve durdurulmasının inşaatın uzun ömürlü olması için en büyük zorluk olduğunu söylemişti.Kulenin her yedi yılda bir boyanması gerektiğini dile getirerek, 'Boya, metalik bir yapıyı korumak için temel bileşendir ve bunun yapılmasındaki özen, uzun ömürlülüğünün tek garantisidir.' ifadesini kullanmıştı.Uzmanlar, Marianne'e çalışmanın sadece kozmetik bir yüz germe gibi olacağını ve nihai sonucun iyi olmayacağını söyledi.