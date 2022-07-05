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Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan hayatını kaybetti

AK Parti 22. Dönem Milletvekili Niyazi Özcan, 73 yaşında hayatını kaybetti. Niyazi Özcan için kayseri Valiliği önünde tören düzenlenecek.

Ekleme: 5.07.2022 - 09:17 Güncelleme: 5.07.2022 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Hayatını kaybeden AK Parti 22. Dönem Milletvekili Niyazi Özcan için saat 13.00'te tören düzenlenecek. Özcan'ın naaşı daha sonra Hulusi Akar Camii'ne götürülecek. Öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Niyazi Özcan Asri Mezarlıkta toprağa verilecek. Evli ve 3 çocuk babası olan Niyazi Özcan, Kayserispor yöneticiliğinin yanı sıra Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) kuruculuğu, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası'nda meslek komitesi başkanlıkları yapmıştı. Niyazi Özcan, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuydu.
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