  • USD: 16,94 - 16,97
  • EURO: 17,50 - 17,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bu kez de Avrupa Parlamentosu'nda! Miçotakis Türkiye'yi hedef aldı...

Yunanistan son dönemlerde Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürüyor. ABD Kongresi'nde 'Türkiye'ye F-16 satmayın' çıkışında bulunan Miçotakis iki ülke arasında gerilimi tırmandırmış, ülkeden Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler gelmişti. "Turkegean (Türk Egesi)" isim hakkı başvurusunu kabul edilmesi ise adeta çileden çıkarmıştı. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı.

Bu kez de Avrupa Parlamentosu'nda! Miçotakis Türkiye'yi hedef aldı...
Ekleme: 5.07.2022 - 16:12 Güncelleme: 5.07.2022 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Bu kez de Avrupa Parlamentosu'nda! Miçotakis Türkiye'yi hedef aldı...
Yunanistan Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını sürdürüyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki haddini aşan açıklamalarınınardından gerilim tırmanmış, Başkan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı son açıklamasında "O artık Türkiye'deki gelişmeleri beklesin. Kendisine de çeki düzen versin." ifadelerini kullanmıştı. İki ülke arasında gerilimi tırmandıracak bir açıklama daha geldi.

Siyasi çalkantılar ile boğuşan Yunanistan yine Türkiye düşmanlığına sığındı. Ege Denizi'nde provokasyonlarına her gün bir yenisini ekleyen Yunanistan Başkbakanı Kiryakos Miçotakis'in Madrid Zirvesi'nde de bir hezimete uğradığı ülkesinde de desteğini giderek kaybettiği ortaya çıkmıştı.


Türkiye'nin Madrid'e istediğini elde etmesi ve üçlü muhtıra ile kuvvetli konumunu pekiştirmesi Yunanistan'da endişelere neden olurken biden'ın F-16 açıklaması da iyice uykularını kaçırdı.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Komisyonu'nun Ege'deki Türk sahillerinin reklamını yapan Türkiye'nin, "Turkegean (Türk Egesi)" isim hakkı başvurusunu kabul etmesi ise adeta çileden çıkardı.

YİNE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Bütün bu gelişmeler sürerken Miçotakis Yüne Türkiye'yi hedef aldı. Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Miçotakis, Avrupa Birliği'nin sorunları önleme ve sorun çıkaranları engelleme yükümlülüğüne sahip olduğunu belirtti.

Yunan basını bu açıklamayı 'Türkiye'ye üstü kapalı gönderme' olarak yorumlarken Miçotakis Türkiye ile ilgili son dönemdeki gerilime ilişkin "Yunanistan, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası anlaşmaları görmezden geldiklerini unutan Miçotakis Yunanistan'ın barıştan ve uluslararası hukuktan yana olduğunu belirtti.

Miçotakis, Ukrayna savaşının Avrupa'nın yolunda bir dönüm noktası olduğunu ve Avrupa'nın, yarın benzer olaylara karşı tedbir alması gerektiğini ifade etti.
Partisi adaylık kapısını kapattı: 'Görevden alınırım' iddiasında bulunan Ekrem İmamoğlu'na CHP'den manidar cevap
TEM Otoyolu’nu megabüs projesiyle güçlendireceğini söyleyen İmamoğlu'nun sözünün üzerinden 3 yıl geçti
Rıza Bey Apartmanı davasında tanık: Yönetici binanın çürük olduğunu biliyordu
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz...
Bu kez de Avrupa Parlamentosu'nda! Miçotakis Türkiye'yi hedef aldı...
Bayramda hava durumu nasıl olacak: İki güne işaret edildi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg üyelere çağrıda bulundu: FETÖ'ye karşı birlikte mücadele edelim
Mahkeme kararını verdi! Kadir Şeker davasında yeni gelişme!
Bakan Soylu: FETÖ'den 332 bin 884 kişi gözaltına alındı
CHP'li Eren Erdem'in algı operasyonu patladı: Parti üyesi İBB çalışanıyla çiftçi diye röportaj yaptı!
MSB duyurdu! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde!
Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk! CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltında!
İmamoğlu'nun reklamını yapmaya doymadığı metrobüsler yolda kalıyor! Metrobüs yolda şoför dışarıda kaldı...
'Demir Yumruk' operasyonunda yakalanarak tutuklanmıştı: Erol Evcil'in ifadesi ortaya çıktı!
CHP'li İBB'den alay konusu olan açılış! 250 metrelik yolu bir senede bitirdiler üstüne bir de açılış yaptılar!
Yunanistan'ın F-16 hazımsızlığı! Bakan Çavuşoğlu'nun sözlerini böyle çarpıttılar!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine bayram genelgesi: 7 Temmuz'da başlayacak
Financial Times, Türkiye'nin bölgesindeki ve NATO'daki önemini yazdı
540 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfinde kritik aşama: Karadeniz'e doğru yola çıktı
Hamile kadının gizli günlüğü arabada bulundu! Her şeyi kabul etti

Hamile kadının gizli günlüğü arabada bulundu! Her şeyi kabul etti

Sahte banknotların özellikleri...

Sahte banknotların özellikleri...

Havada akılalmaz olay: Delik uçakla 14 saat yolculuk

Havada akılalmaz olay: Delik uçakla 14 saat yolculuk

Yamyam burger! Avrupalı şirket insan tadında et geliştirdi: Ödül kazandı

Yamyam burger! Avrupalı şirket insan tadında et geliştirdi: Ödül kazandı

Eyfel Kulesi'nin paslandığı raporu sızdırıldı!

Eyfel Kulesi'nin paslandığı raporu sızdırıldı!

Memur ve emekli maaşı için çifte artış: Her çalışana 844 TL! İşte asgari ücret dahil yeni yıllık hesaplar!

Memur ve emekli maaşı için çifte artış: Her çalışana 844 TL! İşte asgari ücret dahil yeni yıllık hesaplar!