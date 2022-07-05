Bu kez de Avrupa Parlamentosu'nda! Miçotakis Türkiye'yi hedef aldı...

Yunanistan Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını sürdürüyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki haddini aşan açıklamalarınınardından gerilim tırmanmış, Başkan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı son açıklamasında "O artık Türkiye'deki gelişmeleri beklesin. Kendisine de çeki düzen versin." ifadelerini kullanmıştı. İki ülke arasında gerilimi tırmandıracak bir açıklama daha geldi.Siyasi çalkantılar ile boğuşan Yunanistan yine Türkiye düşmanlığına sığındı. Ege Denizi'nde provokasyonlarına her gün bir yenisini ekleyen Yunanistan Başkbakanı Kiryakos Miçotakis'in Madrid Zirvesi'nde de bir hezimete uğradığı ülkesinde de desteğini giderek kaybettiği ortaya çıkmıştı.Türkiye'nin Madrid'e istediğini elde etmesi ve üçlü muhtıra ile kuvvetli konumunu pekiştirmesi Yunanistan'da endişelere neden olurken biden'ın F-16 açıklaması da iyice uykularını kaçırdı.Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Komisyonu'nun Ege'deki Türk sahillerinin reklamını yapan Türkiye'nin, "Turkegean (Türk Egesi)" isim hakkı başvurusunu kabul etmesi ise adeta çileden çıkardı.YİNE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDIBütün bu gelişmeler sürerken Miçotakis Yüne Türkiye'yi hedef aldı. Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Miçotakis, Avrupa Birliği'nin sorunları önleme ve sorun çıkaranları engelleme yükümlülüğüne sahip olduğunu belirtti.Yunan basını bu açıklamayı 'Türkiye'ye üstü kapalı gönderme' olarak yorumlarken Miçotakis Türkiye ile ilgili son dönemdeki gerilime ilişkin "Yunanistan, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyecektir" ifadelerini kullandı.Uluslararası anlaşmaları görmezden geldiklerini unutan Miçotakis Yunanistan'ın barıştan ve uluslararası hukuktan yana olduğunu belirtti.Miçotakis, Ukrayna savaşının Avrupa'nın yolunda bir dönüm noktası olduğunu ve Avrupa'nın, yarın benzer olaylara karşı tedbir alması gerektiğini ifade etti.