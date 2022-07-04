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Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi.

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Ekleme: 4.07.2022 - 23:18 Güncelleme: 5.07.2022 - 02:12 / Editör: Ozge Selin
Bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi.

Bedelli Askerlik ücreti 6 aylık enflasyonla birlikte güncellendi. Memur ve memur emeklileri yüzde 41.69 oranında zam alırken SGK ve Bağkurlular yüzde 42.35 oranında zam aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Temmuz-Aralık 2022 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı.

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,333603 olarak belirlendi.

Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti. Bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık 2022 dönemi için 80 bin 64 lira olarak belirlendi.

Hesaplama formülü ise şöyle:

240000 x 0,333603= 80.064
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