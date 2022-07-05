Başkan Erdoğan şair Adil Erdem Bayazıt'ı andı
Son dakika paylaşımında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Adil Erdem Bayazıt’ı ebedî âleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şair Adil Erdem Bayazıt'ı andı.
Başkan Erdoğan "Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Adil Erdem Bayazıt'ı ebedî âleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum." paylaşımında bulundu.
Başkan Erdoğan "Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Adil Erdem Bayazıt'ı ebedî âleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum." paylaşımında bulundu.