Başkan Erdoğan, Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden tekvandocularla telefonda görüştü!

19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden sporcuları izlemek için Cezayir'in Oran kentinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadın Milli Voleybol Takımı'nın İtalya ile oynadığı final maçını izledi.Maçın ardından müsabakaları biten Tekvando Milli Takımı'nı ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.Telefonda, madalya alan sporcuları tebrik eden Başkan Erdoğan, 'Hakan'ın (Reçber) altın kaçırışına doğrusu çok üzüldüm. İnşallah en yakın zamanda telafi eder.' dedi.Başkan Erdoğan, telefonda milli sporculara seslenirken şu ifadeleri kullandı:'Akdeniz Oyunları'nda bizi temsil eden sporcularımızı şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Şu an itibarıyla 42 altına ulaşmış vaziyetteyiz. Temennim odur ki oyunlar bitene kadar bu sayıyı biraz daha artırıp, Akdeniz Oyunları'ndan lider olarak çıkalım. Bu liderlik sporcularımıza yakışır, hele hele bu millete çok yakışır. Tekrar şahsım ve milletim adına tüm sporcularımızı tebrik ediyor, kutluyorum. İnşallah dönüşlerinde birlikte olmak üzere.'