Bakan Soylu'dan 'Nefes Operasyonu' açıklaması: Kaçakçılara dev darbe!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Nefes Operasyonu' ile ilgili konuştu. Bakan Soylu operasyon kapsamında 7 ilde düzenlenen baskınlarda 8 suç örgütü grubunun çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Soylu, sabah saatlerinde tütün mamulü ve makaron kaçakçılığına yönelik "Nefes" operasyonun düzenlediği bilgisini paylaştı.Bakan Soylu, operasyonun detaylarını paylaştı."Nefes operasyonu tütün mamulü ve makaron kaçakçılığı alanında faaliyet gösteren suç gruplarının deşifre edilerek çökertilmesine ve tedarik zincirinin sonlandırılmasına yönelik gerçekleştirilen ilk büyük planlı operasyon olma özelliğini taşımaktadır.Operasyonda; vergi kaybının önüne geçilmesi, suç gruplarının yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi, yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi amaçlandı. Operasyon kapsamında suç gruplarının faaliyet gösterdiği 7 il başta olmak üzere ülke genelinde 615 adreste arama yapılarak 214 şüpheli gözaltı kararı alındı."