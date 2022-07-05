Bakan Nebati 11 adımlı rotayı açıkladı: Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımların tablosunu paylaştı.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.