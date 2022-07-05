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Bakan Karaismailoğlu'ndan sürücülere Kurban Bayramı uyarısı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatili süresi boyunca yol yapım ve bakım çalışmalarının trafiği en az etkileyeceği seviyede tutulacağını ifade ederek vatandaşların rahat ve güvenli şekilde seyahat edebilmesi adına çeşitli önlemler alınacağını belirtti.

Ekleme: 5.07.2022 - 12:20 Güncelleme: 5.07.2022 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu'ndan sürücülere Kurban Bayramı uyarısı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatili süresince, zorunlu olmadıkça, yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan bölgelerde çalışmalara ara verileceğini belirterek devam edecek çalışmaların da trafiği en az engelleyecek düzeyde tutulacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, bayram tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile devlet ve il yollarında vatandaşların rahat ve huzur içinde seyahat edebilmelerini sağlamak, trafik kazalarını en az seviyeye indirmek amacıyla çeşitli önlemler aldıklarını bildirdi.

Bu kapsamda yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği, değişik nedenlerle yolun fiziki standardının düşük olduğu kesimlerde, gerekli işaretlemelerin yapıldığını dile getiren Karaismailoğlu, daha önce bu esaslara göre yapılan işaretlemelerin de yeniden gözden geçirildiğini ifade etti.

Karaismailoğlu, bir bölümü kapalı, diğer bölümü iki yönlü trafiğe açık olan bölünmüş yollarda, sürücülerin yanılmalarını önlemek için trafik işaret levhaları kontrol edildiğine dikkati çekerek 'Bu kapsamda yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan kesimlerde, Kurban Bayramı tatili süresince, zorunlu olmadıkça, çalışmalara ara verilecektir. Devam edecek çalışmalar trafiği en az engelleyecek seviyede tutulacak.' diye konuştu.

Yol güzergahları kontrol edilerek trafik işaret levhaları, oto korkuluklar, sinyalizasyon sistemleri ve kenar dikmelerindeki eksikliklerin tamamlandığını, kirlenenlerin temizlendiğini anlatan Adil Karaismailoğlu, çalışmaların tamamlandığı kesimlerde, çalışmaya dair trafik işaret levhalarının kaldırıldığını, çevresel etkiler nedeniyle görünürlüğü azalan trafik işaretlerinin de görünürlüğünün sağlandığını bildirdi.

'UZUN MESAFELİ SEYAHATLERDE ARAÇLARIN BAKIMINI YAPTIRIN'

Karaismailoğlu, seyahat edecek sürücülere de uyarılarda bulunarak rahat ve güvenli seyahat için sürücülerin bölünmüş yol yapım çalışmalarının devam ettiği ana güzergahlar ile bu yollardaki yeni düzenlemelerden haberdar olmalarının önemini vurguladı.

Gerek asfalt sathi kaplama yapımı ve gerekse yol yapım, bakım ve onarımının yapıldığı yol kesimlerindeki uyarı levha ve işaret ile işaretçilere uymaları ve belirtilen hız limitini aşmamaları konusunda sürücüleri uyaran Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

'Tatile gidiş ve dönüş günlerinde sürücülerin aynı gün ve saatte yola çıkmaları belli güzergahlarda yol kapasitesinin üzerinde trafik yoğunluğu oluşturacağından, seyahatlerini gün içinde uygun saatlere yayarak aceleci ve telaşlı davranışlardan kaçınmaları, herhangi bir nedenle trafiğin durması halinde, bulunulan şeritte kalınması, özellikle emniyet şeridi ve karşı yöne ait şeridin ihlal edilmemesi, uzun mesafeli seyahatler için araçların bakımını yaptırmaları ve yakıt depolarını dolu tutmaları gerekiyor.'

'YOL DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALINMALI'

Araç kapasitesinin üstünde yük ve yolcu alınmaması gerektiğinin altını çizen Karaismailoğlu, yola çıkan tüm sürücülerin hava, yol, araç ve kendi psikolojik durumlarını dikkate almaları, yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları, cep telefonu ve sigara gibi dikkati dağıtacak öğelerden kaçınmaları, yolculuk sırasında mutlaka emniyet kemeri takmaları gerektiğini belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

'Bölünmüş yolların bütün kesimlerinde hız sınırının saatte 110 kilometre olduğu gibi yanlış algıya kapılmamaları, yolların keskin viraj, yüksek eğim, meskun mahal veya kavşak gibi kesimlerinde hız tahdit levhaları ile belirlenmiş hız sınırlarını kesinlikle aşmamaları, görüşe kapalı yatay ve düşey kurplarda sollama yapmamaları gerekmektedir.'

Sürücülerin seyahate çıkmadan önce Karayolları Yol Danışma Biriminin '0 312 4499199' no.lu telefonundan veya ücretsiz Alo 159 hattından yol durumu hakkında bilgi alabileceklerini dile getiren Karaismailoğlu, www.kgm.gov.tr adresinde hizmete giren 'Güzergah Analizi' programıyla da en uygun güzergahlar ile bunların alternatiflerinin, kapalı ve çalışma yapılan yollarının, yol ve hava durumunun internetten sorgulanabileceğini bildirdi.

Karaismailoğlu, söz konusu bilgilere 'KGM Türkiye Trafik' mobil uygulamasıyla cep telefonlarından erişilebileceğini de sözlerine ekledi.
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