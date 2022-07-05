  • USD: 16,79 - 16,82
  • EURO: 17,53 - 17,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

12 ilçede uyuşturucu satıcılarına baskın… Bir kilogram zehirle yakalandılar!

İstanbul’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda bir kilo yedi gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekleme: 5.07.2022 - 11:37 Güncelleme: 5.07.2022 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
12 ilçede uyuşturucu satıcılarına baskın… Bir kilogram zehirle yakalandılar!
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ülkemiz genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik başlatılan 'Kök Kurutma Operasyonu' kapsamında 'Torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına operasyon düzenledi. Fatih, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Esenyurt ve Kadıköy İlçeleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

56 uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 628 gram Eroin maddesi, 376 gram Esrar maddesi, üç gram Kokain maddesi, bir ruhsatsız tabanca, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan üç hassas terazi, bir baskı makinesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan dört cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 55 bin 475 lira, 590 dolar ve 10 euro ele geçirildi.
THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde!
Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk! CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltında!
İmamoğlu'nun reklamını yapmaya doymadığı metrobüsler yolda kalıyor! Metrobüs yolda şoför dışarıda kaldı...
CHP'li İBB'den alay konusu olan açılış! 250 metrelik yolu bir senede bitirdiler üstüne bir de açılış yaptılar!
Yunanistan'ın F-16 hazımsızlığı! Bakan Çavuşoğlu'nun sözlerini böyle çarpıttılar!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine bayram genelgesi: 7 Temmuz'da başlayacak
Financial Times, Türkiye'nin bölgesindeki ve NATO'daki önemini yazdı
540 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfinde kritik aşama: Karadeniz'e doğru yola çıktı
Bakan Soylu'dan 'Nefes Operasyonu' açıklaması: Kaçakçılara dev darbe!
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Halil Falyalı suikastında bomba detay: Metin Süs'ün tetikçi Mustafa'a Söylemez'e gönderdiği para ortaya çıktı!
Nedim Şener'den HDP'lilere eleştiri! PKK ailenizi öldürüyor, siz halay çekiyorsunuz!
Bakan Nebati 11 adımlı rotayı açıkladı: Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu
Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan 1 asker şehit oldu!
Bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Devletten 750 lira bayram harçlığı! Başvurular E-Devlet'ten...
Almanya'da doğal gaz krizi! Duş saatlerine devlet karar verecek!
Terör yandaşı vekil İsveç'te kriz çıkardı!
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına silahlı saldırı: 5 ölü, 16 yaralı
İsveç ve Finlandiya NATO'da üyelik müzakerelerine katıldı!
Hamile kadının gizli günlüğü arabada bulundu! Her şeyi kabul etti

Hamile kadının gizli günlüğü arabada bulundu! Her şeyi kabul etti

Sahte banknotların özellikleri...

Sahte banknotların özellikleri...

Zirve kızıla boyandı! Herkes görüntülemek için akın etti!

Zirve kızıla boyandı! Herkes görüntülemek için akın etti!

Yargıtay'dan metrekare hilesi yapanlara kötü haber!

Yargıtay'dan metrekare hilesi yapanlara kötü haber!

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

İnstagram'a beklenen özellik geldi: Kalıcı olarak silinebilecek!

İnstagram'a beklenen özellik geldi: Kalıcı olarak silinebilecek!