Yeşil alan vaadiyle şov yapmıştı! Özlem Çerçioğlu’na vatandaşlarda sert tepki: Bu yalanı affetmeyiz

Aydın'ın Kuşadası İlçesinde bulunan Tariş alanının ne amaçla kullanılacağının belirlenmesi için 15-17 Nisan 2016 tarihleri arasında referanduma gidildi. Referandum sonucu arazinin yeşil alan olması yönünde sandıktan sonuç çıktı. Sandıktan çıkan sonuca bağlı kalacağını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sözünü tutmayarak Kuşadası'nın kalbi olan Tariş arazisini betonlaştırdı.Referandum sandıkları kurulduğu gün Türkiye'nin önünde açıklama yapan Çerçioğlu, "Tariş arazisini kamulaştırdık. Sandıktan ne çıkarsa onu yapacağıma şimdiden söz veriyorum. Burada bina, çok katlı apartman olmayacak, sizin istediğiniz olacak" dedi ve milletin gözüne sokarcasına kendi oyunu da gösterip sandığa attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran'da Kuşadası'ndaki yeni belediye hizmet binasının açılışını yaptı. 6 yıl önce yapılan referandumda araziyi yeşil alan olarak görmek istediklerini beyan eden Kuşadalılar, bu taleplerini dikkate alınmayan Başkan Çerçioğlu'na tepki gösterdi.KENDİ OYUNU BİLE HİÇE SAYDIAK Parti Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Özcan Özcan, "Kuşadası Belediyesi, Büyükşehir bütçesiyle bu araziyi Tariş'ten satın aldı. 6 yıl önce yapılan referandumda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da açık oy kullandı. Buranın yeşil alan ve otopark olması istediğini belirtti. Kendi oyunu bile hiçe saydı. Burası yap işlet devret modeliyle Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin elinden çıktı. İnşaatı yapan firma bu araziye beton yığınını dikti.Daha sonra bu bina rant için Kuşadası Belediyesi'ne 25 yıllığına kiralandı. Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediye binasının yıkılmasından sonra yeni binayı ilçe belediyesine tahsis ettiklerini söyledi. Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi'ne buranın aylık kira maliyeti nedir? Bununla ilgili bugüne kadar hiçbir açıklama yapılmadı. Buradan ne gibi rantlar elde edildi? Ortada bir yeşil alan yok. Kemal Kılıçdaroğlu gelmeden saatler önce buraya çim serildi. Açılış yapıldı ancak bina kullanıma hazır değil. Kemal Kılıçdaroğlu geliyor diye bir göz boyama yapıldı" dedi.VATANDAŞLA DALGA GEÇTİLER26 yaşındaki turizmci Abdulkadir Saygın, "Kuşadası'nda yaşayan biri olarak her sene Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun söylediğinden hep farklı icraatlar yaptığını görüyorum. Referandumda söylenenin aksine bir proje gerçekleşti. Adeta vatandaşla dalga geçercesine referandumun aksine yeşil alan yapılmadı, yerine bina dikildi. Referandumda halkın ne düşündüğünü öğrenmek istediler. Sanırım bu yüzden referandum yapıldı. Buradaki yeşil alan dedikleri sadece yeşilimsi çim sermek oldu. O çimlerin bir kısmı da serdikten kısa süre sonra sarardı. Bir vatandaş olarak Özlem Çerçioğlu'nun söylediği ve söz verdiği bir şeyi bir gün olsun yaptığını görmek istiyorum" dedi.AÇILIŞTA YUMRUKLAŞMA OLDUKuşadası'nda yaşayan 55 yaşındaki Ahmet Fuat Özen, "Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi arasında imar ile ilgili konsensüs olsa da aralarında bir çekişme var. Aydın Büyükşehir Belediyesi Batı Koordinatörü Fatih Akkentli ile Kuşadası Belediyesi'nden Atıl Ulaş Bengi arasında yumruklaşma oldu. Atıl Ulaş Bengi Fatih Akkentli'yi bulunduğu bölümden uzaklaştırmak istemiş. Sonra aralarında yumruklaşma ve küfürleşme oldu. Açılış olduğu gün Kuşadası Belediyesi'nde saat 12'de mesai bitirildi. Birimlerde iş görecek kadar personel bırakıldı. Müdürlükten gelen talimatla 13.30'da tüm belediye çalışanlarının aileleriyle birlikte sivil kıyafetli şekilde açılışın yapılacağı alanda olması emredildi. Katılımın mecburi olduğu mesajda ifade edildi" dedi.PARK ALANI OLACAKTI, NEREDE?Referandum sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun elindeki kağıdı açarak alanda şov yaptığını hatırlatan Özen, "2016'da Çerçioğlu burada elindeki kağıdı açarak yeşil alan yapacağını söyledi. Alt taraf otopark üst taraf ağaçlık ve insanları oturacağı bir park alanı olacaktı. Çimleri de açılıştan bir gün önce serdiler. Yeşil alan dedikleri çim ise Türkiye'nin her yerinde çim var. Yazın nüfusu 1 milyonu geçen bir ilçede halkı kandırarak kent merkezine bu bina diken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu kınıyoruz. Bundan sonra Özlem Çerçioğlu 'ceketimi koysam kazanırım' demesin. Kuşadası halkı kendine atılan kazığı asla affetmez" diye konuştu.REFERANDUMUN AKSİNE BİR UCUBE İLE KARŞILAŞTIKAK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, "Sayın Kılıçdaroğlu, hizmete açtığınız Kuşadası Belediye binasının bulunduğu alan ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından referandum yapıldığını, burasının yeşil alan olması konusunda oy kullanıldığını, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da yeşil alan yönünde oy kullandığını, ancak bugün buranın betonlaşmış halinin açılışının size yaptırıldığını biliyor musunuz?" diye konuştu. MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, "Tariş alanına yapılan projenin tespiti için sandık kurulup referandum yapılmıştı.Referandum sonucunda da yeşil alan yapılması çıkmıştı. Fakat aylar önce başlayan inşaat çalışması sonucunda referandum sonucunun tam tersi bir ucube ile karşılaştık. Bodrum kat dahil 7 kattan oluşan, 750 metrekare taban alanı olan, toplamda 10 bin metrekare civarında inşaat yapıldığını gördük. Tariş alanının yeşil alan yapamadığınız için, referandumda oy kullanan Özlem Çerçioğlu ve vatandaşlarımız ile helalleşecek misiniz?" diye tepkisini dile getirdi.