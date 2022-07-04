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Rusya'dan Fırat'ın doğusuna asker ve araç sevikaytı!

Rusya, Fırat'ın doğusunda Haseke ilinde büyük bölümü terör örgütü YPG/PKK işgalinde olan Kamışlı ilçesindeki havaalanına askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

Rusya'dan Fırat'ın doğusuna asker ve araç sevikaytı!
Ekleme: 4.07.2022 - 18:40 Güncelleme: 4.07.2022 - 18:41 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan Fırat'ın doğusuna asker ve araç sevikaytı!
Haseke'de büyük bölümü terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde olan Kamışlı ilçesindeki havaalanına llyushin Il-76 tipi iki Rus askeri kargo uçağı sabah saatlerinde iniş yaptı.

Lazkiye'nin Hmeymim Askeri Havaalanı'ndan kalkış yapan uçaklarda, askeri araçların yanı sıra yaklaşık 300 Rus askeri bulunuyor.

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Rus ordusu, 3 Haziran'da Haseke ilinde büyük bölümü terör örgütü YPG/PKK işgalinde olan Kamışlı ilçesine kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi Pantsir-S1 getirmişti. Barış Pınarı Harekatı'nın güneydoğu cephe hattında bulunan Tel Temir'deki üssüne de 8 Haziran'da 2 tank, radar sistemi, Doçka tipi uçaksavar ve 8 personel taşıyıcı zırhlı araçtan oluşan sevkiyat gerçekleştirmişti.

Rusya'dan Fırat'ın doğusuna asker ve araç sevikaytı!

Rus ordusunun Ayn İsa, Tel Temir, Münbiç, Aynul Arab ve Kamışlı'daki asker sayılarında da onlarla ifade edilebilecek artışlar kaydedilmişti.

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