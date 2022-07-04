Metrobüs arızalarının ardı arkası kesilmiyor!

Arızalanan bir metrobüsün sağa çektiği bölgede başka bir arızalı metrobüsün çekici yardımıyla geçmesi sonucu yoğunluk

CHP'li İBB döneminde toplu ulaşımda aksaklıkların ardı arkası kesilmiyor.İETT otobüsleri ve metrobüsler sık sık arıza, yangın ve kazalarla gündeme geliyor.Bugün de metrobüslerin arızalanması sonuçları yoğunluklar oluştu.Arızalanan bir metrobüsün sağa çektiği bölgede, arızalanan başka bir metrobüsün, yol yardım aracıyla çekilerek götürülmesi sonucu metrobüs yolunda trafik oluştu.