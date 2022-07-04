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Kadir Şeker yarın yeniden hakim karşısına çıkacak: Tahliye bekleniyor

Konya'da 35 yaşındaki sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen 32 yaşındaki Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, yarın yeniden hakim karşısına çıkacak. Mahkeme heyeti, Yargıtay kararını dikkate alarak 'haksız tahrik' indirimi en üst seviyeden uygularsa Kadir Şeker'in cezası 10 yıla düşecek. Bu durumda cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak Kadir Şeker'in tahliyesine karar verilmesi bekleniyor.

Ekleme: 4.07.2022 - 09:58 Güncelleme: 4.07.2022 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Konya'daki olay, 5 Şubat 2020 akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla, ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne 'haksız tahrik' indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu. Kadir Şeker'in avukatları da karara itiraz edip, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onayladı. Bunun üzerine dosya temyiz için Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Kadir Şeker'e verilen 12,5 yıllık cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nden cezanın bozulmasını istedi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker’e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Kararı bozma gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

''Sanık Kadir'in eylemini, maktulden kaynaklanan ve olay yerinden uzaklaşmakta olan sanığı tehdit etmesi, hakaret etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması, boğazını sıkarak sanığı basit tıbbi müdahale ile yaralaması neticesinde gerçekleştirdiği' anlatıldı. Tahrik dolayısıyla 12 yıl ile 18 yıl arasında ceza verilmesi gerektiğini belirleyen 5237 sayılı TCK'nin 29. maddesi gereğince uygulama yapılırken haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınarak asgari düzeyde cezaya yakın bir ceza belirlenmesi yerine, yazılı şekilde 15 yıl hapis cezasına hükmedilmek suretiyle fazla ceza tayini, bozmayı gerektirdiğinden, sanık müdafi ve Cumhuriyet savcısının temyiz taleplerinin kabulü ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin 15/04/2021 tarih ve 2021/390 Esas, 2021/705 Karar sayılı kararının CMK'nın 302/2. maddesi gereğince isteme uygun olarak bozulmasına karar verildi."

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Yargıtay, Şeker lehine tahrik hükümlerinin en üst seviyede uygulanmasına hükmedip, dosyayı yerel mahkemeye gönderme kararı aldı. Bu kararın ardından Şeker, yarın yeniden hakim karşısına çıkacak. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Yargıtay kararını dikkate alarak 'haksız tahrik' indirimi en üst seviyeden uygularsa Kadir Şeker'in cezası 10 yıla düşecek. Bu durumda cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak Kadir Şeker'in tahliyesine karar verilmesi bekleniyor.
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